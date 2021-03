E DRAGHI RESTA FUORI? - VIDEOCONFERENZA TRA PUTIN, MERKEL E MACRON PER RICUCIRE I RAPPORTI TRA RUSSIA E UNIONE EUROPEA, MAI COSI' TESI - I TEMI SUL TAVOLO? DAI VACCINI AL CASO NAVALNY PASSANDO PER LA LIBIA E LA SIRIA - L'ITALIA ANCORA FUORI DAI TAVOLI CHE CONTANO…

(ANSA-AFP) - Vladimir Putin, Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno avuto uno scambio di vedute sulla cooperazione sui vaccini anti-Covid, compreso il russo Sputnik V, sul caso Navalny e sulla Libia, secondo quanto riferito dall'Eliseo. Durante una videoconferenza, hanno discusso della possibile cooperazione sul vaccino, in funzione dello stato di avanzamento dell'esame del vaccino Sputnik V da parte dell'Agenzia europea del farmaco.

Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno anche richiamato "l'attenzione del presidente Putin sulla situazione dell'oppositore russo Alexeï Navalny, affermando la necessità che i suoi diritti siano rispettati, in conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che la sua salute sia preservata" Hanno anche chiesto nuovamente - prosegue la nota dell'Eliseo - che "la Russia si impegni con determinazione per stabilizzare il cessate il fuoco in Ucraina" e hanno chiesto un "dialogo inclusivo" in Bielorussia.

Sulla Libia, i leader francese e tedesco hanno auspicato di poter esercitare, con la Russia "tutto il loro peso per promuovere il processo di transizione". Hanno anche chiesto di proseguire negli aiuti transfrontalieri alla popolazione siriana. Infine, hanno deciso di "coordinare i loro sforzi in modo che il dialogo inizi e l'Iran torni il più rapidamente possibile a rispettare i suoi obblighi" in materia nucleare.