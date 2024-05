24 mag 2024 16:28

LA DUCETTA NON VUOLE FARE LA FINE DI RENZI: ALMENO LEI MANTERRÀ LA PAROLA E LASCERÀ LA POLITICA? – GIORGIA MELONI AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA PARLA DEL PREMIERATO E ANNUNCIA PER L’ENNESIMA VOLTA CHE SE LA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” NON VA IN PORTO, SI DIMETTERÀ: “È UNA RIFORMA NECESSARIA, O LA VA O LA SPACCA. MA NESSUNO MI CHIEDA DI SCALDARE LA SEDIA O STARE QUI A SOPRAVVIVERE, NON SAREI LA PERSONA GIUSTA…”