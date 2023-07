DUCETTA STARS & STRIPES/2 – GIORGIA MELONI ARRIVA NEGLI STATI UNITI E IL “WASHINGTON POST” LA INCENSA: “È UNA MOSCA BIANCA TRA I LEADER DI DESTRA, UNA CHE SI È GUADAGNATA LA REPUTAZIONE DI QUALCUNO CON CUI SI PUÒ TRATTARE” – MA POI IL QUOTIDIANO DI PROPRIETÀ DI BEZOS LA AVVERTE: “IL SUO AMPIO CREDITO SI RIDUCE A UNA PAROLA: RUSSIA”. TRADOTTO: COME DAGO-DIXIT, LA LUNA DI MIELE CON BIDEN FINIRÀ CON LA FINE DELLA GUERRA IN UCRAINA…

ARTICOLO DEL WASHINGTON POST SULLA VISITA DI GIORGIA MELONI NEGLI USA

(ANSA) - La premier Giorgia Meloni si appresta ad entrare nel "piccolo club di leader di destra che hanno visitato la Casa Bianca" di Joe Biden: il presidente americano non ha mai infatti esteso l'invito al brasiliano Jair Bolsonaro e ha escluso l'ungherese Viktor Orban dai suoi vertici sulla democrazia.

Ma Meloni, "la prima donna premier, è una leader di destra mosca bianca, una che si è guadagnata la reputazione di qualcuno con cui Washington e Bruxelles possono trattare". Lo scrive il Washington Post in vista della visita di domani della premier alla Casa Bianca.

"Nei suoi nove mesi in carica", Meloni ha adottato un "approccio che l'ha messa nella posizione di plasmare la politica europea e guidare delegazioni dell'Unione Europea", oltre che a posizionarla come modello per la destra globale. "Il suo ampio credito si riduce a una parola: Russia", mette in evidenza il Washington Post, ricordando come Meloni si descrive come indefettibile amica dell'Ucraina e nemica dell'aggressione russa.

ARTICOLI CORRELATI

joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 3 joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 4 joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 2 joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 1