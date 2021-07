21 lug 2021 18:47

DUE PASS, DUE MISURE - PERCHÉ I CITTADINI DEVONO AVERE IL PASSAPORTO VACCINALE PER MANGIARE AL RISTORANTE E I PARLAMENTARI PER ANDARE ALLA CAMERA NO? - ANCHE ROBERTO FICO SI DICHIARA CONTRARIO ALL’IPOTESI: “È IMPOSSIBILE CHIEDERE AI PARLAMENTARI CHI SI È VACCINATO E CHI NO”. E INVECE ALLE PERSONE NORMALI? – “LA PROPOSTA DI BONOMI SUL PASSAPORTO SANITARIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO? NON SONO D’ACCORDO. IL GOVERNO STA LAVORANDO, VEDREMO COSA VERRÀ FUORI…”