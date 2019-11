DUOMO POLITIK - SI DICE CHE L’INCHIESTA “MENSA DEI POVERI” PRESTO SI INCAMMINERÀ VERSO IL VERTICE DI "FORZA ITALIA", SOPRATTUTTO VERSO QUELLI CHE FREQUENTAVANO ARCORE… - SI DICE CHE I BERLUSCONI VOGLIANO CHIUDERE LA CRONACA DI MILANO DE “IL GIORNALE”, CHE È APPENA ENTRATO IN SOLIDARIETÀ. PRATICAMENTE UN SUICIDIO, CONSIDERATO CHE È UNA DELLE SEZIONI PIÙ LETTE NEL LUOGO DOVE IL GIORNALE È PIÙ LETTO…

Berta Evitandolo per Dagospia

TANGENTI IN LOMBARDIA - GIOACCHINO CAIANELLO

Sapete che cosa sta facendo Caianiello ormai da più di un mese? Sta cantando tutta la storia della sua vita. Una storia lunga di potere e di piccole miserie. Come quando si faceva dare poche centinaia di euro da tutti quelli che aveva fatto assumere. C'è però chi - molto bene informato - è pronto a giurare che presto l'inchiesta si incamminerà verso il vertice supremo di Forza Italia, soprattutto verso quelli che frequentavano Arcore. Del resto è strano che finora nessuno dei colonnelli sia stato toccato...

Si dice che i Berlusconi vogliano chiudere la cronaca di Milano del Giornale, che è appena entrato in solidarietà. Praticamente un suicidio, considerato che è una delle sezioni più lette nel luogo dove il giornale è più letto.

silvio e paolo berlusconi

Salvini a Milano, è incredibile. Per una volta il leader leghista, che si è trasferito letteralmente in Emilia e che la sta girando palmo a palmo, fa una eccezione. Ma per Sangiuliano questo e altro. Il 6 dicembre a Milano la presentazione del nuovo libro del direttore del Tg2. Partecipano Pietro Senaldi e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Sangiuliano ha già scritto le biografie di Putin, Trump, Hillary Clinton e la storia di Lenin a Capri, oltre a numerosi altri saggi di successo. A moderare l'incontro sarà Giuseppe Malara.

Altro che Milano uber alles. Una volta il dibattito politico era molto più acceso, sotto la Madonnina. Invece ora langue. Ci continua a provare un piccolo gruppo di pazzoidi che organizzano ogni anno "IDN" e che quest'anno mettono attorno ai tavoli, il 2 e il 3 dicembre, tutte le aziende partecipate, il governo, tre governatori, il sindaco Sala eccetera eccetera. E in più, chicca delle chicche, intervista con il presidente del Copasir, Raffaele Volpi. Chissà che cosa racconterà di Conte...

beppe sala l assedio

Oh, non dite a Beppe Sala che i club Milan e Inter dopo che lui ha detto picche stanno andando a ricorrere alla legge sugli Stadi. E che di fatto decideranno Spadafora e Fontana. Non diteglielo perché lui lo sa, e pare che abbia un'arma segreta...