1 dic 2023 08:54

DURIGON? DURA MINGA! – NUOVI IMBARAZZI IN ARRIVO PER IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA: FRANCESCO PAOLO CAPONE, SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO UGL, DI CUI DURIGON È STATO VICE, VA A GIUDIZIO PER FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO, PER AVER GONFIATO I DATI DEGLI ISCRITTI ALL’ORGANIZZAZIONE – DURIGON NON È CITATO NELLE CARTE, MA HA AVUTO UN RUOLO RILEVANTE NEL SINDACATO, DI CUI È STATO NUMERO DUE (CON DELEGA PROPRIO AL TESSERAMENTO) FINO ALLE ELEZIONI DEL 2018, QUANDO FU ELETTO DEPUTATO - LA CASA DI PROPRIETÀ DELL'ENPAIA PAGATA DALL'UGL