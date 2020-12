ECCO PERCHÉ I RENZIANI VOGLIONO DARE AI DENTISTI LA FACOLTÀ DI FARE INTERVENTI ESTETICI AL VISO: INDOVINATE CHI HA UNA SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA, CON TESI IN ''ESTETICA DEL SORRISO''? IL FIRST BOYFRIEND GIULIO BERRUTI, IL COLLEGA DI FOTOROMANZO DELLA DELIZIOSA MARIA ELENA BOSCHI, PERALTRO APPENA ''RINFRESCATA'' DA UNA SERIE DI PUNTURINE AL POSTO GIUSTO - L'EMENDAMENTO PREVEDEVA ANCHE QUALCHE MILIONE DI EURO IN CORSI DI AGGIORNAMENTO

GIULIO BERRUTI SPECIALIZZAZIONE IN ESTETICA DEL SORRISO

DAGONEWS

Non bisognava andare molto lontano per scoprire chi ci guadagnava con l'emendamento di Italia Viva che vuole permettere agli odontoiatri di cimentarsi nei molto remunerativi ritocchi al viso, stanziando pure qualche milione di euro per i corsi di aggiornamento.

Indovinate chi ha uno studio dentistico aperto con i compagni di università e che ancora esercita nei ritagli di tempo, dopo la specializzazione in ''estetica del sorriso''? Ma certo, il perseguitatore di paparazzi Giulio Berruti, il ''+1'' della Madonna di Laterina, al secolo Maria Elena Boschi, che tra l'altro si è concessa una importante ''rinfrescata'' al viso tra zigomi piallati e labbra gonfiate. Era una prova generale, si è immolata per vedere se chi si occupa di denti è anche bravo con le punturine?

maria elena boschi a otto e mezzo

CANINI AL GUINZAGLIO: I RENZIANI HANNO AMICI TRA GLI ODONTOIATRI? – L’EMENDAMENTO DI "ITALIA VIVA" PROPONE DI CONCEDERE ANCHE AI DENTISTI LA POSSIBILITÀ DI FARE INTERVENTI ESTETICI AL VISO. E CHIEDE 3 MILIONI PER PAGARE LORO I CORSI DI FORMAZIONE - PASSATA LA ROTTAMAZIONE RESTA LA RISTRUTTURAZIONE DI ZIGOMI E LABBRA (PROPRIO ORA CHE LA BOSCHI APPARE CON IL VOLTO "PIALLATO" E LA BOCCA GONFIATISSIMA)

https://m.dagospia.com/gonfiamo-i-canotti-l-emendamento-lifting-dei-renziani-si-ai-ritocchini-dall-odontoiatra-255837

maria elena boschi

Dall'articolo di Francesco Bonazzi per ''la Verità'', pubblicato ieri:

Rimpastino o ritocchino? Sono ore di dubbi angosciosi in Italia viva, la microparticella renziana che ha deciso di rovinare il Natale in casa Conte-Paladino, minacciando la crisi di governo sul Recovery fund e sul fondo Salvastati. In realtà, i renziani mirano a un paio di poltrone in più, una delle quali per Maria Elena Boschi, ma nei corridoi di Montecitorio si stanno occupando di filler, collagene e botulino come non ci fosse un domani.

GIULIO BERRUTI DENTISTA

E così, mentre l'Italia aspetta di mettersi in fila per il vaccino contro il Covid-19, il deputato Luciano Nobili, fotografato quest' estate in barca a Ischia con la Boschi, presenta un emendamento alla manovra di bilancio che lascia mano libera gli odontoiatri negli interventi estetici sul viso. Dalla Rottamazione alla Ristrutturazione, ma di zigomi e labbra. L'approvazione della legge Finanziaria, spesso blindata con il voto di fiducia, è da sempre teatro di epici assalti alla diligenza.

E in questo caso, al grido di «gonfiamo i canotti», i renziani si sono lanciati sull'articolo 85 con un ricco bis che recita come segue: «l'attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri». Il cosiddetto «terzo medio» comprende le guance e gli zigomi; il «terzo superiore» è dove ci sono la fronte, gli occhi e le palpebre; il «terzo inferiore» riguarda il mento, la mandibola e la parte inferiore delle guance. Finora, gli odontoiatri potevano solo intervenire sulle parti legate ai denti, come la bocca, la mandibola e le labbra, e non con finalità estetiche. Ma la faccenda è oggetto di scontri tra chirurghi estetici e non, già da alcuni anni.

GIULIO BERRUTI DENTISTA

La riforma di Italia viva prevede anche corsi di formazione per gli odontotecnici, finanziati per il primo anno (il 2021) con tre milioni di euro. Va detto che l'emendamento sblocca-siringhe al momento risulta ufficialmente «accantonato», ma l'esperienza insegna che spesso si tratta di una semplice tattica per attirare di meno l'attenzione su un provvedimento che c'entra poco con tutto il resto.

Insomma, visto che anche quest' anno, alla fine, ci sarà il solito maxi-emendamento dove tutti i vagoncini delle varie mance e mancette vengono blindati insieme, è assai probabile che torni a galla anche la liberalizzazione del ritocchino. Come detto, la firma sotto l'emendamento-filler è quella di Nobili e del suo collega Mauro Del Barba.

berruti MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI maria elena boschi e giulio berruti foto chi 2 maria elena boschi e giulio berruti foto chi 3 maria elena boschi e giulio berruti foto chi 4 MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI

maria elena boschi a otto e mezzo 2 maria elena boschi a otto e mezzo 3 scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 4 scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 3 scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 8 maria elena boschi a otto e mezzo