EFFETTI INDESIDERATI DELLO SCAZZO CONTE-GRILLO: È TORNATO TONINELLI – L’EX MINISTRO DEI TRASPORTI, TORNATO AL SUO LAVORO DA ASSICURATORE, FUROREGGIA SUI SOCIAL PRENDENDO LE DIFESE DI BEPPE-MAO: “PAROLE SANTE LE SUE! AL M5S SERVE UN RITORNO AL FUTURO, NON AL PASSATO” – IERI “TONTINELLI” HA ANNUNCIATO LE SUE PROPOSTE PER UNA “(RI)COSTITUENTE DEL M5S”. MA NON FA PROPOSTE PER LA LEADERSHIP IN CASO DI “SEPARAZIONE CONSENSULE”. NON È CHE CI FA UN PENSIERINO LUI?

1. ETERNO TONINELLI, L’EX MINISTRO ASSICURATORE IN PRIMA LINEA PER L’ELEVATO GRILLO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Alberto Falci per il “Corriere della Sera”

DANILO TONINELLI MOSTRA GLI ADDOMINALI

Il dubbio può venire: Danilo Toninelli è sì tornato al suo lavoro da assicuratore, cui affianca un’intensa attività da tiktoker («ho avuto un’impennata di like, ho superato il milione») ma dall’attivismo di queste ore sembra quasi sia intenzionato a ri-scendere in campo come politico.

[...] Da qualche giorno [...] è tornato a farsi sentire allineandosi all’Elevato Grillo per mettere sotto processo il leader Giuseppe Conte. «Parole sante quelle di Grillo! Al M5S serve un ritorno al futuro, non un ritorno al passato».

[...] Ieri [...] ha annunciato ai follower «le mie proposte principali per il processo (ri)costituente del M5S». [...] Toninelli ne ha per tutti. Il duello Grillo-Conte? «Se non riescono a mettersi d’accordo, l’unica via possibile è una separazione consensuale».

E poi toccherà a Di Battista? «Alessandro è un ragazzo fantastico, molto amato, ma oggi non si può parlare di lui». E allora a chi? Forse pensa a sé stesso? Chissà. A gennaio aveva dichiarato in un video diventato virale che la politica non gli mancava («finalmente respiro») e nemmeno gli mancava il ministero [...].

IL PROCESSO RICOSTITUENTE DEL M5S PER TONINELLI

E così si era messo a fare Mr Prezzi, il fustigatore del carovita: «Sono appena rientrato dal supermercato. Compro il latte per i miei figli, io non ne bevo, ma ai bambini che fai, il latte non glielo dai? Due euro e venti, fino a un anno fa costava la metà». [...] Mr Prezzi a un certo punto si è trasformato in Mr addominali quando li ha mostrati per i suoi 50 anni: «Non mi sono mai sentito meglio, nel corpo e nello spirito». Ora forse potrebbe trasformarsi nel «Ri-eccolo» della politica italiana del 2024.

2. M5S, ORA IL FRONTE DEI RIBELLI PUNTA SUL RITORNO DI DI BATTISTA

Estratto dell'articolo di Giulio Ucciero per “la Repubblica”

[...] Il primo attacco di Beppe Grillo è respinto, ma la risacca è all’orizzonte. Giuseppe Conte non teme i pochi agitatori esterni, troppo disorganizzati e senza un condottiero. L’unico con la stamina giusta sembra essere lui: Alessandro Di Battista.

Non solo fuori, anche nella pattuglia parlamentare 5S apprezzano ancora “Alessandro”, come lo chiamano tutti. Impegnato con la sua “Schierarsi” [...], Di Battista non si esprime e non conferma un incontro con il fondatore. C’è voglia di un suo ritorno, invocato anche tra le 2.500 idee inviate per la Costituente. «Sono fuori dal Movimento da tre anni» è il messaggio che recapita a chi chiama.

«Se Beppe convince Alessandro scattano tutti», confida chi conosce quel mondo. «Sta aspettando il momento giusto, Conte lo teme in tandem con Virginia Raggi». Per muoversi serve prudenza, il giusto movente. Eccone due: il M5S deve schiacciarsi sul Pd, perciò aiuta che il capogruppo 5S Francesco Silvestri dica di “andare avanti con il campo progressista”; deve sparire il limite del secondo mandato. Solo così Di Battista [...] avrebbe la scusa per riportare il Movimento alle origini. Magari anche con l’aiuto di Davide Casaleggio [...]. [...]

