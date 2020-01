IN EMILIA ROMAGNA L'EFFETTO SARDINE RISCHIA DI TRASFORMARSI IN UN BOOMERANG PER IL CENTROSINISTRA - “YOUTREND”: “SE NELLA PRIMA FASE, SEMBRAVA CI FOSSE MOLTO POTENZIALE NEL MOVIMENTO, PERCHÉ POTEVA ‘SCONGELARE’ L'ELETTORATO DI CENTROSINISTRA, OGGI LE SARDINE HANNO FINITO PER CARICARE LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SIGNIFICATO NAZIONALE, E QUESTO È TERRENO FAVOREVOLE AL CENTRODESTRA. L'IMPRESSIONE È CHE POSSANO NUOCERE A BONACCINI…”

Maria Rosa Tomasello per “la Stampa”

SARDINE CONTRO SALVINI

Attenzione a non dare nulla per scontato: in Emilia Romagna l'effetto sardine rischia di trasformarsi in un boomerang per il centrosinistra. A cinque giorni dal voto, Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend, conferma che la partita è «molto aperta» e che la regione più rossa resta contendibile. «Se nella prima fase, a novembre e dicembre, sembrava ci fosse molto potenziale nel movimento, perché poteva "scongelare" la parte dell' elettorato di centrosinistra e dei Cinquestelle che rischiava di non votare, oggi mi pare che il trend sia cambiato. E l'impressione è che possa invece nuocere a Bonaccini.

sardine 3

Da una parte lo "coprono": si vedono da una parte le sardine e dell' altra Salvini. In secondo luogo hanno finito per caricare la campagna elettorale di significato nazionale, e questo è terreno favorevole al centrodestra». Allo stesso tempo, spiega, il movimento appare affaticato: «Com' è inevitabile emergono le contraddizioni, dal tema della leadership ad altre proposte, come il Daspo social, che tolgono freschezza al movimento e lo fanno apparire allineato al centrosinistra istituzionale».

mattia santori

È probabile tuttavia che il movimento alimenti una maggiore partecipazione al voto (dal 37% nel 2014): «Mi aspetto una affluenza vicina al 60%. Le sardine potrebbero far crescere la partecipazione soprattutto nei grandi centri urbani, ma potrebbero avere anche l' effetto contrario di mobilitare l' elettorato conservatore. Ci aspettiamo grande divaricazione tra le città e quello che sta fuori: qui - conclude Pregliasco - starà una delle chiavi del risultato».