27 mag 2019 17:31

LA FACCIA COME IL KURZ – IL PARLAMENTO AUSTRIACO HA APPROVATO LA MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL CANCELLIERE SEBASTIAN KURZ: HANNO VOTATO I SOCIALDEMOCRATICI E L'ESTREMA DESTRA DELL'FPOE, CHE FINO AL CASINO DEL VIDEO DEL LORO LEADER STRAHCE SOSTENEVA KURZ - POCO MALE PER IL GIOVANE PREMIER, CHE HA STRAVINTO LE EUROPEE E SI PREPARA A GOVERNARE DA SOLO DOPO IL VOTO IN AUTUNNO