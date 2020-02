25 feb 2020 20:00

FAKE NEWS CHE NON LO ERANO – MENTRE IL MINISTRO AZZOLINA E CONTE BOLLANO COME FALSE LE NOTIZIE SULLA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI E IL GOVERNO STA PER EMANARE UN’ORDINANZA PER TENERE LE SCUOLE APERTE NELLE REGIONI CHE NON HANNO CONTAGIATI IL GOVERNATORE DELLE MARCHE FA PER CONTO SUO E CHIUDE TUTTO – SAI COM'È, QUEST'ANNO CI SONO LE REGIONALI, MEGLIO FAR VEDERE CHE SI ADOTTA LA LINEA DURA... – VIDEO