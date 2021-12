DAGOREPORT

berlusconi mao

Tra un fanta-Colle e un torci-Colle, l’unica cosa certa è l’incazzatura di Silvio Berlusconi nei confronti di Matteo Salvini. Il leader della Lega, malgrado l’intesa raggiunta a suo tempo a Villa Zeffirelli, ha cominciato ad agitarsi moltiplicando le sue iniziative quirinalizie con telefonate a esponenti di vari partiti.

Il pensiero dell’ex Truce, in fondo, non è del tutto sbagliato: se non vogliamo andare a sbattere, occorre un accordo con tutti i leader, visto che nessuno partito, a parte i fratelli della Meloni, può fidarsi del voto dei propri parlamentari. Purtroppo per il Capitone, per fare il king maker deve avere il riconoscimento dei leader e, per ora, non se ne parla nemmeno.

berlusconi meloni salvini toti

A questo punto, un irritatissimo Berlusconi sta lanciando l’idea di “aprire un tavolo” con la Meloni e Salvini in data 5 gennaio. Obiettivo: vuole gestire personalmente i voti del centrodestra. Ma sembra che Giorgia e Matteo non ci vogliano stare: una volta che la tua candidatura viene affondata dal Parlamento, noi ci riappropriamo dei nostri voti.

Intanto Gianni Letta continua a fare il “cuscinetto” fra il Banana e il resto del mondo, cercando di fargli capire, con tutto lo zucchero a sua disposizione, che il suo sogno è impossibile. Su, siamo seri! Può un ex condannato ai servizi sociali ricoprire la più alta carica dello Stato? Basta solo l’idea di una sua candidatura per scatenare i mercati internazionali e far crollare l’economia italiana (vedi la crescita dello spread delle ultime ore).

GIANNI LETTA BERLUSCONI meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi