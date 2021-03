FERMI TUTTI! CONTE NELLA TEMPESTA DEL DUBBIO: NON E' PIU' COSI' SICURO DI FARE IL LEADER DEL MOVIMENTO CINQUEPIPPE - IERI A LETTA HA CONFIDATO: "MA PERCHÉ DEVO FARMI CARICO DEL MOVIMENTO CON IL RISCHIO DI FALLIRE? SE ALLE PROSSIME ELEZIONI IL M5S PRENDE IL 10%, NONOSTANTE LA MIA PRESENZA, NON HA PIÙ SENSO CREARE UNA MIA LISTA? POTREI EVITARE LE BEGHE LEGALI CON CASALEGGIO, LIBERARMI DAI PROGETTI CONFUSIONARI DI GRILLO E DRIBBLARE LA PROCESSIONE DI PARLAMENTARI GRILLINI CHE PRETENDONO D'ESSERE RICANDIDATI. MI FACCIO IL MIO PARTITO E CANDIDO CHI VOGLIO..."

Cosa si sono detti davvero Giuseppe Conte e Enrico Letta nell'incontro di ieri? I giornali hanno dato conto del sostanziale nulla intercorso tra i due. "Si è discusso di pandemia, vaccini, Europa, crisi" hanno scritto, che è un modo fumoso e vago per dire che hanno quagliato pochissimo. Nonostante l'entusiasmo di Letta per "la nuova affascinante avventura" che intravede all'orizzonte nell'alleanza Pd-M5s.

I due sono politicamente lontani, anche se a pelle c'è sintonia. Restano distanze enormi sui candidati per le elezioni amministrative: non c'è un nome condiviso, Zingaretti attacca la Raggi ("La sua ricandidatura sarebbe una minaccia") e la sbandierata alleanza, il "nuovo Ulivo", rischia di ridimensionarsi in un apparentamento ai ballottaggi. Niente di più.

Durante l'incontro, Giuseppe Conte ha lasciato trapelare i dubbi che lo attanagliano: non è più così sicuro che mettersi a capo del Movimento CinquePippe sia una buona idea. Ha fiutato più di un intoppo dietro l'angolo.

Non è un caso, infatti, che il suo progetto di riforma del M5s abbia subìto un improvviso rallentamento al punto da far fibrillare gli stessi parlamentari grillini: "Ci sentiamo in un limbo, vediamo che intorno a noi tutto si muove, mentre qui restiamo al palo...".

La fibrillazione è diventata palpitazione acuta quando gli onorevoli pentastellati hanno letto il tweet del giornalista de "la Stampa", Jacopo Iacoboni: "Il M5s sta collassando da agosto 2019. Il presunto gradimento di Conte è un dato lunare che non dice nulla: al momento è solo il frontman scelto da grillo per evitare il tracollo".

Che il gradimento nei sondaggi sia labile e mutevole deve essere noto anche all'Avvocato di Padre Pio che ha preso il pallottoliere, si è ammirato allo specchio e deve essersi detto: "Ma perché devo farmi carico del Movimento con il rischio di fallire? Se alle prossime elezioni il M5s prende il 10%, nonostante la mia presenza, non ha più senso creare una mia lista? Potrei evitare le beghe legali con Casaleggio, liberarmi dai progetti confusionari di Grillo e dribblare la processione di parlamentari grillini che pretendono d'essere ricandidati. Mi faccio il mio partito e candido chi voglio".

Queste e altre riflessioni equivalenti sono state consegnate sottovoce da Conte al suo "confessore" Enrico Letta. Dove lo porteranno i tormenti interiori? E cosa c'entra l'associazione "Italia Più 2050" lanciata da Carlo Sibilia, e portata in dono proprio a Conte, come strumento per "facilitare il collegamento con la base"? Ah, saperlo…