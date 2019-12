E ALLA FINE PAGHIAMO NOI - IL PIANO DEL GOVERNO PER SALVARE ILVA: PORTARE CASSA DEPOSITI E PRESTITI, SNAM E ARVEDI A GESTIRE L'IMPIANTO CON ARCELOR MITTAL - MA PRIMA IL GRUPPO FRANCO-INDIANO DEVE RIDURRE DRASTICAMENTE GLI ESUBERI, LIMITANDOLI AI 1800 - SERVONO 3,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI IN UN ARCO TEMPORALE DI 4-5 ANNI (LO STATO METTEREBBE OLTRE 500 MILIONI) - SE LA TRATTATIVA ANDASSE IN PORTO SI POTREBBE TORNARE A PARLARE DI SCUDO PENALE…

Annalisa Cuzzocrea e Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Il piano del governo per salvare le acciaierie di Taranto e le migliaia di posti di lavoro che dipendono dalle sorti dell' ex-Ilva passa per un' operazione molto complessa con dentro un partner pubblico come Cassa depositi e prestiti, un' azienda controllata dallo Stato come Snam, il gruppo Arvedi di Cremona e Trieste e infine, ancora, ArcelorMittal.

Nessuna fuga degli indiani, nessuna lettera con l' offerta di un miliardo di euro pur di andar via, giurano al ministero dello Sviluppo. Dove invece si continua a trattare, nonostante l' annuncio della scorsa settimana dei 4700 esuberi non sia piaciuto affatto al governo, che imputa alla società franco-indiana il tentativo di alzare il prezzo per ottenere - ancora - il più possibile dalla trattativa.

L' obiettivo di Giuseppe Conte e Stefano Patuanelli è quello dichiarato fin dal primo giorno: ridurre al massimo i licenziamenti, certo. Ma soprattutto, cominciare una riconversione che parta proprio dalla produzione dell' acciaio con una tecnologia più pulita: il preridotto come materiale ferroso di base, sempre più gas al posto del carbone, un forno elettrico che sostituisca il pericoloso, e non ancora a norma, Altoforno 2.

Con l' obiettivo di produrre 8 tonnellate di acciaio all' anno, ma a un costo ambientale molto ridotto rispetto a quello attuale, che porta con sé un' altissima incidenza di tumori e malformazioni neonatali, quartieri assediati dalle polveri inquinanti e la disperazione di chi si trova da quarant' anni dentro un continuo ricatto: salute o lavoro.

Il progetto cui sta lavorando il ministro Patuanelli non è semplice perché prevede prima di tutto che ArcelorMittal ci stia, che accetti le immissioni di capitale che arriveranno attraverso Cdp e Snam e riduca gli esuberi drasticamente: a regime, il governo vorrebbe limitarli ai 1800 che sono rimasti nella vecchia amministrazione straordinaria e sono ora in cassa integrazione. Per loro, il Cantiere Taranto prevede anche un fondo straordinario da 50 milioni che consentirebbe di dare sgravi contributivi fino al 100% per tre anni a chi assume lavoratori provenienti dal polo siderurgico.

Tutti gli altri lavoratori dovrebbero essere mantenuti grazie a Snam (che è chiaramente cruciale per l' approvvigionamento del gas, risorsa più pregiata e costosa del carbone) e soprattutto a Cdp (si sta cercando un modo per evitare che l' intervento della Cassa si configuri come aiuto di Stato e incorra in sanzioni da parte della Commissione europea).

C' è poi il gruppo Arvedi, che il triestino Patuanelli conosce bene e che faceva parte della vecchia cordata interessata all' ex-Ilva, quell' Acciai Italia sconfitta da ArcelorMittal nella gara svolta quando al governo c' erano Paolo Gentiloni premier e Carlo Calenda ministro: l' ingresso della società che gestisce le acciaierie di Cremona e Trieste sarebbe fondamentale per la tecnologia necessaria alla riconversione. Sia per la creazione del forno elettrico che per l' uso del gas, un know how che Mittal non ha e che ha finora considerato troppo costoso.

Il progetto è ambizioso e per niente semplice. Servono 3,2 miliardi di investimenti complessivi in un arco temporale di 4-5 anni. Di questi, la parte che riguarderebbe lo Stato potrebbe essere di oltre mezzo miliardo. Se però andasse in porto, se la trattativa arrivasse davvero a un esito positivo, si potrebbe perfino tornare a parlare di una sorta di scudo penale che consenta di mantenere in funzione gli impianti mentre si procede al loro adeguamento: una forma di protezione più ampia che non riguarderebbe solo Taranto, come ha spiegato a Repubblica il vice di Patuanelli, Stefano Buffagni, convinto che a quel punto il Movimento 5 stelle non avrebbe problemi a farlo passare.

C' è però una parte del governo che non si fida di Mittal e teme che su Ilva possa accadere quanto già accaduto con Alitalia: che uno dei soci impegnati nel salvataggio si sfili all' ultimo momento, mettendo a rischio il destino delle ventimila famiglie interessate (considerando anche l' indotto). E a non fidarsi sono anche i lavoratori: alle 23 di stasera cominceranno le 32 ore di sciopero indette da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm. La protesta culminerà domani con la manifestazione nazionale di Roma, dove da Taranto sono pronti ad arrivare 15 pullman.

Oggi al Mise si incontreranno i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e il negoziatore incaricato dal governo, Francesco Caio, presidente Saipem ed ex ad Poste Italiane. Domani, è invece previsto un nuovo importante incontro con l' ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli.