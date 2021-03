SIC TRANSIT GLORIA CONTE - ZANDA INFIOCINA LA LINEA ZINGARETTI-BETTINI SU CONTE: "NON L'AVREI MAI DEFINITO ''PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI''. CONTE A CAPO DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE E' UN IMPORTANTE ELEMENTO DI CHIAREZZA POLITICA. QUANTO ALLA STORIA DEL FEDERATORE, OGGI CHE NON È PIÙ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POSSIAMO VEDERLA MEGLIO. IN REALTÀ ALLE COALIZIONI I FEDERATORI NON SERVONO…"