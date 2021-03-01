FLASH - L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 13-14 MARZO POTREBBE RESPINGERE LE DIMISSIONI DI ZINGARETTI, ELEGGERE UN NUOVO SEGRETARIO O ELEGGERE UN "REGGENTE" FINO AL CONGRESSO (DA FISSARE) - QUALE SARA' IL RUOLO DI STEFANO BONACCINI? 

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LA BATTAGLIA DELLE GENERALI - ALLA LUCE DELLE ULTIME MOSSE DI CALTAGIRONE E DEL VECCHIO, LA POSSIBILITÀ DI UNA USCITA DELL’AD PHILIPPE DONNET, ALL’ULTIMO ANNO DI MANDATO, SEMBRA FARSI SEMPRE PIÙ CONCRETA - C’È PERÒ UN OSTACOLO DI NON POCO CONTO DA SUPERARE: LA LISTA PER IL RINNOVO DEI VERTICI DI GENERALI L’ANNO PROSSIMO SARÀ STILATA DALLO STESSO CDA DEL LEONE, DOVE PER IL MOMENTO CALTAGIRONE E DEL VECCHIO SEMBRANO ESSERE GLI UNICI SOCI A VOLERE UN NUOVO AD (MA LE VIE DEI SOLDI SONO INFINITE…)