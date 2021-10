DAGOREPORT - CONTE DIMEZZATO: E' FINITO A FARE LA STAMPELLA DEL PD (BYE BYE "PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI") - PEPPINIELLO HA FATTO L'ENDORSEMENT PER GUALTIERI, FACENDO INCAZZARE LA RAGGI, MA TACE SU LO RUSSO A TORINO PER NON IRRITARE LA SUA COCCA, CHIARA APPENDINO - CONTE E' SCISSO E SCOSSO: CASALINO SPINGE PER FARGLI FARE UN SUO PARTITO, BONAFEDE LO VUOLE LEGARE AL PD, TRAVAGLIO LO VUOLE SOLITARIO E LONTANO DAI DEM, NEL MARE DELL'IRRILEVANZA...