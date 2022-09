26 set 2022 12:15

FLASH! - IL CASINO ORA SARÀ ALL’INTERNO DEL CENTRODESTRA. SALVINI DEVASTATO: “IL 9% MI STA QUI”, SCONFITTI PER AVER PARTECIPATO AL GOVERNO DRAGHI, MA NON FA NESSUN CENNO AL SUO RITORNO AL VIMINALE. NERVOSISSIMO, CONFERMA FONTANA ALLA REGIONE LOMBARDIA. MA LA MELONI VUOLE LA MORATTI: LEI IN SICILIA HA SACRIFICATO MUSUMECI. NON DECIDERANNO ADESSO MA DOPO LA FINANZIARIA (SE CI ARRIVERANNO…)