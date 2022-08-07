BERLUSCONI SALVINI MELONI SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI
FLASH! NEL CENTRODESTRA SALE DI UN PUNTO FRATELLI D'ITALIA E VA AL 23,5%. CALA DI MEZZO PUNTO LA LEGA, AL 12,6% E LO STESSO FORZA ITALIA, ALL'8% - IL CENTROSINISTRA DA RIFARE DOPO L'USCITA DI CALENDA (SONDAGGIO RISERVATO ESEGUITO PER UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA)-
DOPO LO STRAPPO DI CALENDA, LETTA RIAPRE A CONTE? PEPPINIELLO A MUSO DURO: “ENRICO, OFFRI PURE I SEGGI LIBERI A DI MAIO” – L’AVVOCATO CON LA POCHETTE CONSIDERA LE ALLEANZE CREATE DAL SEGRETARIO DEM “UN DISASTRO POLITICO LONTANO ANNI LUCE DAL PROGETTO RIFORMISTICO DEL CONTE BIS” - "IL BALLETTO DI QUESTI GIORNI, TRA GIOCHI DI POTERE E SPARTIZIONI DI SEGGI, CI HA LASCIATI STUPEFATTI…"
"QUANDO CALENDA IL SOL DELL’AVVENIR..." – TWEET DOPO LA ROTTURA CON IL PD! IL CHURCHILL BULLO "HA INIZIATO LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE X CONSEGNARE L’ITALIA ALLA DESTRA ALLEATA DI PUTIN E ORBAN" – "HO FOTOGRAFATO L’ITALIA DALLO SPAZIO MA SI VEDE SOLO L’EGO DI CALENDA" - LA PERCULATA DELL’EUROPARLAMENTARE LEGHISTA RINALDI: "UN SENTITO E SINCERO RINGRAZIAMENTO AL DUO CALENDA-LETTA DA TUTTO IL CENTRODESTRA PER IL MIGLIOR SUPPORTO ELETTORALE POSSIBILE" – "CALENDA HA ROTTO L'ALLEANZA E PURE LA MINCHIA..."
E' VERO CHE PER SIGLARE L’ACCORDO COL PD, FRATOIANNI, PISANO COME LETTA, HA PRETESO DAL SEGRETARIO DEM UN POSTO IN LISTA PER LA MOGLIE ELISABETTA PICCOLOTTI? - LEI TAGLIA CORTO: “É SOLO UN ACCORDO TECNICO” – NON DITE A CALENDA CHE IL LEADER DI SINISTRA ITALIANA PARTECIPO’ A FRANCOFORTE A UNA MANIFESTAZIONE NO GLOBAL CONTRO IL NUOVO GRATTACIELO DELLA BCE, “DOVE DENTRO C’ERA MARIO DRAGHI. VI DICE NIENTE QUESTO NOME?”
FLASH! "CALENDA HA ROTTO CON CARLO. FARANNO DUE LISTE SEPARATE" (DA TWITTER)
SENATORE "LOTIRCHIO", STAVOLTA NIENTE SCHERZI - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SI FA BLINDARE DALLA DESTRA - LO VOGLIONO LEGHISTI E MELONIANI, FIGURARSI FORZA ITALIA CHE L'HA GIÀ CANDIDATO NEL 2018 IN QUEL DI SALERNO. LOTITO ASPETTA SOLO DI SAPERE CON QUALE MAGLIA SCENDERE IN CAMPO, ALLA FINE È UN PARTICOLARE IRRILEVANTE…