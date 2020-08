IL VICOLO CIECO DI SALVINI - MENTRE ZAIA RICEVE APPLAUSI SCROSCIANTI ALLA FESTA DELLA LEGA E C'È CHI PARLA DI GIORGETTI IN CASO DI FLOP ALLE REGIONALI, UN SALVINIANO RIASSUME IL PROBLEMA: ''COME FAI A MONETIZZARE LO SCONTENTO D'AUTUNNO? PUOI ANDARE A ELEZIONI IN AUTUNNO? NO. PUOI FARE LE LARGHE INTESE? LO HA DETTO ANCHE GIORGETTI: NO. POI ARRIVERANNO I 209 MILIARDI EUROPEI. LI FARANNO GESTIRE A NOI? CERTO CHE NO''. THE END