FLASH! - COME MAI, SOLO ALL’ULTIMO GIORNO, LA DUCETTA HA CHIESTO ALL’AVVOCATURA DI STATO DI REVOCARE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO ‘RUBY TER’ A CARICO DI BERLUSCONI? EPPURE LA RICHIESTA A GIORGIA ERA PARTITA UN MESE FA DA NONNO SILVIO. MA LEI HA FATTO SPALLUCCE FINCHE’ ER POMPETTA SI E’ ROTTO IL CAZZO DI NON CONTARE NIENTE E HA FATTO QUELLA SPARATONA ANTI-ZELENSKY CHE HA SPUTTANATO IL GOVERNO SUL PIANO INTERNAZIONALE. A QUEL PUNTO, A CALDEGGIARE LA REVOCA, E’ INTERVENUTA MARINA B.: “CARA GIORGIA, LO TENGO BUONO IO…” – CAPITA L’ANTIFONA, LA MELONI L’HA RITIRATA…-