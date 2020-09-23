luigi di maio vito crimi luigi di maio vito crimi 1 luigi di maio vito crimi 2 DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI
FLASH! I CONSIGLIERI REGIONALI M5S SONO INCAZZATISSIMI PERCHÉ SI SENTONO TAGLIATI FUORI DAI VERTICI DEL MOVIMENTO SUGLI STATI GENERALI - CRIMI HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI PER ILLUSTRARE IL PROGETTO. LA CONTROMOSSA DEI CONSIGLIERI REGIONALI: LUNEDÌ CONVOCATA UNA RIUNIONE A ROMA DALLE 13 IN POI...-
luigi di maio vito crimi luigi di maio vito crimi 1 luigi di maio vito crimi 2 DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI
IL RITORNO DI ''RENZI'S CREEK'': IN QUESTO MOMENTO ATTOVAGLIATI A CENA MARIA ELENA BOSCHI, CON ACCANTO I SUOI DUE CAVALIERI PREFERITI, CHE PENDONO DALLA SUA FRANGETTA: GENNARO MIGLIORE E LUCIANO NOBILI (OGGI È IL SUO COMPLEANNO) - NELLA TAVOLATA DI ITALIAVIVAISTI, SI RICONOSCE ANCHE IL PALESTRATO MARATTIN E GLI STESSI VOLTI CHE NEI MESI SCORSI HANNO SCORRAZZATO TRA ISCHIA, CAPRI E LE MEJO SPIAGGE ITALIANE, IN UN'ETERNA ESTATE DELLA MATURITÀ
BOSCHI: ''LA MIA VITA PRIVATA NON HA TOLTO TEMPO AL MIO IMPEGNO PROFESSIONALE'' - CI SCRIVE ''MEB'': ''A DIFFERENZA DI QUANTO SCRIVI OGGI NON HO MAI TRASCURATO ITALIA VIVA. HO FATTO CAMPAGNA ELETTORALE COME TUTTI I MIEI COLLEGHI SIA DOVE SIAMO ANDATI BENE CHE DOVE SIAMO ANDATI PEGGIO''
GRANDE MELA BACATA – TRUMP DICE CHE NEW YORK È DIVENTATA UN FOCOLAIO DI ANARCHIA E MINACCIA DI TAGLIARE I FONDI FEDERALI - A VEDERE I BARBONI PER STRADA E LE VETRINE SPACCATE, IL DUBBIO VIENE. OVVIAMENTE NON SIAMO AI LIVELLI DEGLI ANNI ’80, MA PER IL PUZZONE È UN TEMA DI CAMPAGNA ELETTORALE, VISTO CHE CITTÀ E STATO SONO GOVERNATI DAI DEMOCRATICI
È MORTO IL DOTTOR FRANZ. ERA UN AGENTE SEGRETO, CHE DA PRAGA MANDÒ UN CABLOGRAMMA: ''MORO È IN VIA GRADOLI''. MA QUALCUNO NASCOSE QUEL MESSAGGIO IN UN CASSETTO - IL RACCONTO DI MARCO GREGORETTI LO INCONTRÒ: ''I SERVIZI ITALIANI MI INGAGGIARONO PER PEDINARE I BRIGATISTI CHE SI ANDAVANO AD ADDESTRARE IN CECOSLOVACCHIA. LI HO VISTI CON I LORO ISTRUTTORI, TUTTI AGENTI DEL KGB E CON I TERRORISTI DELLA RAF, DELL’ETA, E QUELLI LIBICI. GLI EX KGB NEL FRATTEMPO SONO DIVENTATI MILIARDARI DELLA MAFIA RUSSA, CHE FINANZIANO E FORNISCONO ARMI AI TERRORISTI OCCIDENTALI''
COME DAGO-ANTICIPATO, È SCOPPIATA LA PACE TRA IL DUO GRILLO/DI MAIO E CASALEGGIO: LA PROVA È BEPPONE CHE RILANCIA ROUSSEAU COME MODELLO PER UN FUTURO VOTO DIGITALE PER TUTTI I CITTADINI, ''ALTRO CHE MATITA E CABINA'', OVVERO IL SOGNO PROIBITO DEL FONDATORE GIANROBERTO - SENZA L'APPOGGIO DEL GURU JUNIOR, SENZA LA PIATTAFORMA ROUSSEAU E LA LEGITTIMAZIONE DELLA BASE, PER DIBBA NON C'È SPERANZA DI SCALZARE DI MAIO DAL VERTICE DEL MOVIMENTO