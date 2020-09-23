FLASH! I CONSIGLIERI REGIONALI M5S SONO INCAZZATISSIMI PERCHÉ SI SENTONO TAGLIATI FUORI DAI VERTICI DEL MOVIMENTO SUGLI STATI GENERALI - CRIMI HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI PER ILLUSTRARE IL PROGETTO. LA CONTROMOSSA DEI CONSIGLIERI REGIONALI: LUNEDÌ CONVOCATA UNA RIUNIONE A ROMA DALLE 13 IN POI...

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politica

È MORTO IL DOTTOR FRANZ. ERA UN AGENTE SEGRETO, CHE DA PRAGA MANDÒ UN CABLOGRAMMA: ''MORO È IN VIA GRADOLI''. MA QUALCUNO NASCOSE QUEL MESSAGGIO IN UN CASSETTO - IL RACCONTO DI MARCO GREGORETTI LO INCONTRÒ: ''I SERVIZI ITALIANI MI INGAGGIARONO PER PEDINARE I BRIGATISTI CHE SI ANDAVANO AD ADDESTRARE IN CECOSLOVACCHIA. LI HO VISTI CON I LORO ISTRUTTORI, TUTTI AGENTI DEL KGB E CON I TERRORISTI DELLA RAF, DELL’ETA, E QUELLI LIBICI. GLI EX KGB NEL FRATTEMPO SONO DIVENTATI MILIARDARI DELLA MAFIA RUSSA, CHE FINANZIANO E FORNISCONO ARMI AI TERRORISTI OCCIDENTALI''