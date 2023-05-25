MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI
FLASH! COSA SI SARANNO DETTI A ROMA, QUESTA MATTINA A COLAZIONE, MATTEONZO RENZI E SALVO NASTASI, "COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ"? STAVANO ORGANIZZANDO LA PROSSIMA CENA DI POTENTONI VARI E AVARIATI? NONOSTANTE I DUE FISCHIONI PRESI DALL'INTER IERI SERA, IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, REDUCE DA UNA SEDUTA DI JOGGING, SFOGGIA UNA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA E AFFOGA I SUOI DISPIACERI SPORTIVI ADDENTANDO VORACEMENTE UN CORNETTAZZO (SE CORRI E POI MAGNI LA BRIOCHE, E' TUTTO INUTILE...)-
MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI
IL SEGRETO PER NON LITIGARE: NON PARLARSI – RENZI E CALENDA IERI SI SONO TENUTI A DEBITA DISTANZA, AL MEETING DI “RENEW EUROPE”: MATTEONZO, CON LA SCUSA DELLA PARTITA DELLA FIORENTINA, SI È FATTO ANTICIPARE L’INTERVENTO, E POI È SCAPPATO SENZA SALUTARE CARLETTO – I MESSAGGI INCROCIATI DURANTE GLI INTERVENTI, CON IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” CHE HA INFILZATO I SOSTENITORI DI “ITALIA VIVA”, CHE LO FISCHIAVANO: “STATE BONI, OCCHIO CHE SALTA TUTTO…”
IL MESSAGGIO DALL’EUROPA È CHIARO: NEL 2023, L’ITALIA RISCHIA DI NON INCASSARE NEMMENO UN EURO DEI 40 MILIARDI DEL PNRR A DISPOSIZIONE – È QUELLO CHE INTENDEVA PAOLO GENTILONI CON LA SUA FRASE DI IERI (“NON BISOGNA GUARDARE ALLE SCADENZE FORMALI MA ALLA REALTÀ”). OGGI IL COMMISSARIO UE È TORNATO ALLA CARICA: "IL TEMA NON È DENUNCIARE I RITARDI, MA EVITARLI" – FITTO, SOTTO PRESSIONE DI COMUNI, REGIONI E MINISTERI, PROVA AD ACCELERARE SUI NUOVI PROGETTI: MA LA COLPA DELL'IMMOBILISMO SUL RECOVERY È SOPRATTUTTO DELL’ACCENTRAMENTO A PALAZZO CHIGI...
“IL MES NON È LA SPECTRE. IL MIO SUGGERIMENTO ALL’ITALIA È DI ANDARE VERSO LA RATIFICA” – PAOLO GENTILONI NELLE ULTIME ORE È PARTICOLARMENTE CIARLIERO, E MANDA “PIZZINI” A TUTTO SPIANO AL GOVERNO MELONI. DOPO QUELLO SUL PNRR, ORA ARRIVA IL MESSAGGIO SUL MES: “NESSUNO PENSA CHE L’ITALIA DEBBA UTILIZZARE IL MES. IL PROBLEMA È DUPLICE. IL PRIMO È DI REPUTAZIONE. GLI IMPEGNI VANNO MANTENUTI. IL SECONDO…”
DAGOREPORT! LA CARTA (LUCIANO) CHE FA IMBUFALIRE IL GOVERNO - A PALAZZO CHIGI NON CI POSSONO CREDERE CHE LUCIANO CARTA, EX CAPO DEI SERVIZI ED EX PRESIDENTE DI UN’AZIENDA STRATEGICA COME LEONARDO, ABBIA ACCETTATO DI ARRUOLARSI CON I FRANCESI DI VIVENDI, IMPELAGATI CON LO SCORPORO DI TIM - LA SCELTA DI CARTA RISALIREBBE AL NUOVO “AMBASCIATORE” DI BOLLORE’ IN ITALIA, DANIELE RUVINETTI, CHE LO AVREBBE INDICATO AI FRANCESI COME “PROFILO ISTITUZIONALE” PER TROVARE IL CONSENSO DEL GOVERNO SU TIM. COSÌ ‘’ISTITUZIONALE’’ CHE IL GOVERNO MELONI-MANTOVANO NON L’HA CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI LEONARDO. UN’OFFESA SANGUINOSA A CUI CARTA HA RISPOSTO A TAMBUR BATTENTE…