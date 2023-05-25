FLASH! COSA SI SARANNO DETTI A ROMA, QUESTA MATTINA A COLAZIONE, MATTEONZO RENZI E SALVO NASTASI, "COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ"? STAVANO ORGANIZZANDO LA PROSSIMA CENA DI POTENTONI VARI E AVARIATI? NONOSTANTE I DUE FISCHIONI PRESI DALL'INTER IERI SERA, IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, REDUCE DA UNA SEDUTA DI JOGGING, SFOGGIA UNA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA E AFFOGA I SUOI DISPIACERI SPORTIVI ADDENTANDO VORACEMENTE UN CORNETTAZZO (SE CORRI E POI MAGNI LA BRIOCHE, E' TUTTO INUTILE...)

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MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI

 

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politica

IL MESSAGGIO DALL’EUROPA È CHIARO: NEL 2023, L’ITALIA RISCHIA DI NON INCASSARE NEMMENO UN EURO DEI 40 MILIARDI DEL PNRR A DISPOSIZIONE – È QUELLO CHE INTENDEVA PAOLO GENTILONI CON LA SUA FRASE DI IERI (“NON BISOGNA GUARDARE ALLE SCADENZE FORMALI MA ALLA REALTÀ”). OGGI IL COMMISSARIO UE È TORNATO ALLA CARICA: "IL TEMA NON È DENUNCIARE I RITARDI, MA EVITARLI"  – FITTO, SOTTO PRESSIONE DI COMUNI, REGIONI E MINISTERI, PROVA AD ACCELERARE SUI NUOVI PROGETTI: MA LA COLPA DELL'IMMOBILISMO SUL RECOVERY È SOPRATTUTTO DELL’ACCENTRAMENTO A PALAZZO CHIGI...

DAGOREPORT! LA CARTA (LUCIANO) CHE FA IMBUFALIRE IL GOVERNO - A PALAZZO CHIGI NON CI POSSONO CREDERE CHE LUCIANO CARTA, EX CAPO DEI SERVIZI ED EX PRESIDENTE DI UN’AZIENDA STRATEGICA COME LEONARDO, ABBIA ACCETTATO DI ARRUOLARSI CON I FRANCESI DI VIVENDI, IMPELAGATI CON LO SCORPORO DI TIM - LA SCELTA DI CARTA RISALIREBBE AL NUOVO “AMBASCIATORE” DI BOLLORE’ IN ITALIA, DANIELE RUVINETTI, CHE LO AVREBBE INDICATO AI FRANCESI COME “PROFILO ISTITUZIONALE” PER TROVARE IL CONSENSO DEL GOVERNO SU TIM. COSÌ ‘’ISTITUZIONALE’’ CHE IL GOVERNO MELONI-MANTOVANO NON L’HA CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI LEONARDO. UN’OFFESA SANGUINOSA A CUI CARTA HA RISPOSTO A TAMBUR BATTENTE…