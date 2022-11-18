FLASH - DICONO CHE UN MINISTRO, CERCANDO UN CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE, ABBIA POSTO UNA CONDIZIONE: DEVE ESSERE PIÙ BASSO DI ME. CHI SARÀ? PS: L'HA TROVATO...-
FLASH - DICONO CHE UN MINISTRO, CERCANDO UN CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE, ABBIA POSTO UNA CONDIZIONE: DEVE ESSERE PIÙ BASSO DI ME. CHI SARÀ? PS: L'HA TROVATO...-
E ORA IL POVERO MORGAN CHE FA? SI BUTTA A SINISTRA? – LA GNOCCHISSIMA BEATRICE VENEZI NOMINATA CONSIGLIERA PER LA MUSICA DAL MINISTRO SANGIULIANO AL POSTO DEL CANTANTE - "LEI È IL PREMIER, IO SONO IL DIRETTORE". BEATRICE VENEZI COME GIORGIA MELONI RIVENDICA IL DIRITTO DI ESSERE CHIAMATA DIRETTORE D'ORCHESTRA: "RICONOSCIAMO LA FUNZIONE PER RICONOSCERNE IL MERITO"
FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOPO LA NOMINA NEL CDA DI ITA DI GABRIELLA ALEMANNO QUALCUNO HA RIBATTEZZATO LA COMPAGNIA 'ALI-MANNO' PERCHÉ LEI È SORELLA DI GIANNI, COMPAGNO DI PARTITO DI GIORGIA MELONI, CHE HA GIÀ COLLOCATO IL COGNATO AL MINISTERO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE. L'OPPOSIZIONE DOVREBBE RICORDARE AL GOVERNO CHE UNA REGOLA AUREA CONSIGLIA A CHI FA POLITICA DI NON PIAZZARE I FAMILIARI. MAGARI CON UN'INTERROGAZIONE DELLE DEPUTATE ELISABETTA PICCOLOTTI IN FRATOIANNI E MICHELA DI BIASE IN FRANCESCHINI…”
ALLA FINE A TRUMP RIMARRANNO SOLO I COMPLOTTARI DI QANON – “THE DONALD” STA PERDENDO IL SOSTEGNO DEI PRINCIPALI FINANZIATORI DEL PARTITO REPUBBLICANO, CHE GLI ERANO STATI ACCANTO NONOSTANTE TUTTO – LA VERA BOTTA È ARRIVATA IERI CON IL BENSERVITO DEL FONDATORE DI BLACKSTONE, STEPHEN SCHWARZMAN. MA È SOLO L’ULTIMO DI UNA LUNGHISSIMA LISTA, CHE STA PUNTANDO SU UN ALTRO CAVALLO, IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS