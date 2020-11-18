FLASH! LA MAGGIORANZA HA APPENA FATTO STRALCIARE, SU PROPOSTA DEL M5S E DEL PD, LA NORMA SULLA FONDAZIONE CYBER PROPOSTA DA CONTE E VECCHIONE E INSERITA NELLA LEGGE FINANZIARIA CON L'ACCORDO DI GUALTIERI- -
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FLASH! LA MAGGIORANZA HA APPENA FATTO STRALCIARE, SU PROPOSTA DEL M5S E DEL PD, LA NORMA SULLA FONDAZIONE CYBER PROPOSTA DA CONTE E VECCHIONE E INSERITA NELLA LEGGE FINANZIARIA CON L'ACCORDO DI GUALTIERI- -
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GOVERNO BIDEN, ASTENERSI ROMPICOGLIONI - JOE PREPARA UNA SQUADRA DI FEDELISSIMI E NON INTENDE DARE RUOLI CHIAVE A SANDERS E WARREN, RIVALI ALLE PRIMARIE E CON IDEE BATTAGLIERE SULLA POLITICA ECONOMICA. BUTTIGIEG POTREBBE ESSERE RICOMPENSATO PER IL SUO PASSO INDIETRO (IMPOSTO DA OBAMA) CON UN RUOLO DI AMBASCIATORE USA ALL'ONU, COSÌ SURCLASSANDO I NOMI SCELTI DA TRUMP NELLA GARA PER IL PIÙ IMPREPARATO AL RUOLO
LA SECONDA ONDATA FA RIMA CON MAZZATA! SALTANO I CONTI: PIL IN CADUTA LIBERA, A OTTOBRE CONSUMI GIU’ DELL’OTTO PER CENTO - ALBERGHI MENO 60%, BAR E RISTORANTI MENO 38%, CROLLA IL TURISMO - IL PIL DEL 2020 SI ATTESTERÀ TRA IL MENO 9% E IL MENO 9,5% - IL PESO RICADRÀ SUI PRIMI MESI DEL 2021 FACENDO SVANIRE LE PIÙ OTTIMISTICHE PREVISIONI DI RIMBALZO – SANGALLI (CONFCOMMERCIO): “PREOCCUPA LA STRETTA DEL CREDITO IMPOSTA DALLE NUOVE REGOLE DELL' UNIONE EUROPEA”
CONTE, UN PREMIER SOLO ALLO SBANDO – I TECNICI GLI HANNO SPIEGATO CHE L’ARRIVO DEI VACCINO A DICEMBRE SE LO PUO’ SCORDARE, CON BUONA PACE DEI SUOI ROBOANTI ANNUNCI. INOLTRE “GIUSEPPI” SA CHE, DATI ALLA MANO, IL NATALE NON POTRA’ ESSERE SALVATO - IL PREMIER SOTTO ASSEDIO VUOLE LA "PACE" CON I SOVRANISTI E PER LA CALABRIA PROPONE… (INTANTO IERI HA FATTO INCAZZARE BUONA PARTE DELLA STAMPA CON LE SCUSE SUL CAOS CALABRESE DATE SOLO AD ALCUNI GIORNALI)