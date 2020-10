5 ott 2020 19:51

FLASH! LA MERKEL HA FATTO SAPERE IN AMBIENTI DIPLOMATICI DI VOLER CHIUDERE LA QUESTIONE DEL RECOVERY FUND ENTRO LA FINE DELLA PRESIDENZA DI TURNO TEDESCA DELLA UE, OVVERO IL 31 DICEMBRE 2020. RUTTE HA LE ELEZIONI IN PRIMAVERA E DEVE FARE LO STRONZO PER NON FARSI SUPERARE A DESTRA DA WILDERS, MA SE SARÀ NECESSARIO ANGELONA CONVOCHERÀ UN CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO PER RISOLVERE LA FACCENDA