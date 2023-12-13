FLASH! - PAPA FRANCESCO PER NATALE DARÀ DI NUOVO UN'INTERVISTA A DON FABIO FAZIO - LO HA DECISO, COME AL SOLITO, BERGOGLIO SENZA DIRE NIENTE AL DICASTERO PER LA COMUNICAZIONE GUIDATO (SI FA PER DIRE) DA PAOLO RUFFINI...-
FLASH! - PAPA FRANCESCO PER NATALE DARÀ DI NUOVO UN'INTERVISTA A DON FABIO FAZIO - LO HA DECISO, COME AL SOLITO, BERGOGLIO SENZA DIRE NIENTE AL DICASTERO PER LA COMUNICAZIONE GUIDATO (SI FA PER DIRE) DA PAOLO RUFFINI...-
FLASH! – PRESIDENZIALI USA 2024 AL PUNTO DI SVOLTA: SE NON C’È TRUMP NON CI SARÀ BIDEN. L’HA DETTO “SLEEPY JOE” AI SUOI COLLABORATORI E A OBAMA – IL NUOVO SONDAGGIO DEL “WALL STREET JOURNAL”: SE LA CANDIDATA REPUBBLICANA ALLE PRESIDENZIALI FOSSE LA 51ENNE INDO-AMERICANA NIMRATA "NIKKI" RANDHAWA, CONIUGATA HALEY, L’OTTUAGENARIO BIDEN FINIREBBE AI GIARDINETTI - L’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD ED EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU AVREBBE UN VANTAGGIO DI BEN 17 PUNTI PERCENTUALI (51-34)…
QUANTO PUÒ DURARE ANCORA LA PARTITA DI POKER CON BLUFF DI MELONI CON L’EUROPA? - DAL 1 GENNAIO DEL 2024, SE ROMA NON RATIFICA IL MES, TUTTI GLI ALTRI 26 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SAREBBERO SENZA OMBRELLO DI SALVATAGGIO IN CASO DI DEFAULT - NEGOZIANDO, COME SE FOSSE AL MERCATINO DI PORTA PORTESE, LA CONTRATTAZIONE SUL PATTO DI STABILITÀ IN CAMBIO DEL MES, LA DUCETTA RISCHIA DI RESTARE COL CERINO ACCESO - PER BRUXELLES, IL “PACCHETTO MELONI” È UNA MINACCIA CHE REGGE POCO: L’UNICO PAESE CHE RISCHIA IL DEFAULT, DALL’ALTO DI UN DEBITO PUBBLICO MOSTRUOSO (2.844 MILIARDI DI EURO) SAREBBE L’ITALIA. E SENZA MES, I MERCATI LA PUNIREBBERO CON LO SPREAD IN SALITA - PER LA DUCETTA LA RIUSCITA DELLA TRATTATIVA SAREBBE L’UNICA VIA D’USCITA PER EVITARE DI VENIR SBERTUCCIATA COME “CAMALEONTE” - O PEGGIO: “LA CAZZARA DELLA FIAMMA” - DALL’OPPOSIZIONE E INFILZATA COME UN TORDO DA MATTEO SALVINI, CHE NON ASPETTA ALTRO CHE LA RATIFICA DEL MES PER SPUTTANARLA E RIACCHIAPPARE I VOTI PERDUTI
L’INGAGGIO DI IBRAHIMOVIC IN REDBIRD CAPITAL CON UN RUOLO NON BEN IDENTIFICATO IN FUNZIONE MILAN VA LETTO COME UN AVVISO DI SFRATTO PER PIOLI E PER L’AD GIORGIO FURLANI, COLPEVOLE DI AVER MESSO TUTTO IL POTERE IN MANO ALL’ALLENATORE DA TEMPO NON PIÙ ON FIRE. A GIUGNO I DUE LASCERANNO MILANELLO. SEMPRE CHE MERCOLEDÌ IL MILAN NON ESCA ANTICIPATAMENTE DALLE COPPE, E ALLORA IL DESTINO DI PIOLI POTREBBE ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNATO. NON È UN SEGRETO CHE…
AH GIORGIA, MA CHE CAZZO STAI A DI’? – TRAFITTA DA UN RAGGIO DI PARA-ALZHEIMER, "IO SO' GIORGIA" SUL MES ATTACCA IL PD: “PERCHÉ QUANDO GOVERNAVA NON L’HA RATIFICATO?” - DAGO-RISPOSTA: NON L'HA RATIFICATO PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE ALL’EPOCA NON C’ERA ALCUNA URGENZA IN QUANTO LA SCADENZA PER IL TRATTATO DEL MES ERA IL 31 DICEMBRE 2023. IL PRECEDENTE GOVERNO, GUIDATO DA MARIO DRAGHI, E’ STATO FATTO FUORI IL 21 LUGLIO 2022 - QUALCHE ANIMA PIA PUO’ RICORDARE ALLA SMEMORATA DI COLLE OPPIO CHE IL PRIMO ATTO POLITICO E FORMALE DI NASCITA DEL MES RISALE ALL’11 LUGLIO 2011, QUANDO IN ITALIA ERA AL GOVERNO IL CENTRODESTRA DI SILVIO BERLUSCONI E GIORGIA MELONI, IN QUELLA LEGISLATURA ADERENTE AL POPOLO DELLE LIBERTA’, ERA MINISTRA DELLA GIOVENTU’. ALL’EPOCA, SUL MES, NON SI RISCONTRARONO RIMOSTRANZE, ALMENO PUBBLICHE, NE' DELLA DUCETTA NE' DI SALVINI
FLASH! – A.A.A. BERLUSCONI VENDECASE: LA PROSSIMA SETTIMANA LA CELEBERRIMA VILLA CERTOSA, MESSA SUL MERCATO PER UN VALORE INTORNO AI 300 MILIONI, RICEVERÀ LA VISITA DI MUKESH AMBANI, IL SECONDO UOMO PIÙ RICCO D'INDIA E PROPRIETARIO DI RELIANCE INDUSTRIES, LA PRINCIPALE AZIENDA DEL SETTORE PRIVATO INDIANO - AMBANI HA APPENA ACQUISTATO PER 162,5 MILIONI UNA MEGA VILLA SULLA SPIAGGIA DI UNA DELLE DUE ISOLE ARTIFICIALI A FORMA DI PALMA FUORI DUBAI, NEGLI EMIRATI ARABI UNITI….