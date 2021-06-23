FLASH! – ASPETTIAMO I FUOCHI D’ARTIFICIO: DOMANI BEPPE GRILLO SARÀ A ROMA, MA PER INCONTRARE I PARLAMENTARI. HA SAPUTO CHE LI VEDEVA CONTE E VUOLE INCONTRARLI PURE LUI…- -
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FLASH! – ASPETTIAMO I FUOCHI D’ARTIFICIO: DOMANI BEPPE GRILLO SARÀ A ROMA, MA PER INCONTRARE I PARLAMENTARI. HA SAPUTO CHE LI VEDEVA CONTE E VUOLE INCONTRARLI PURE LUI…- -
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MORS TUA, VITA CRIMEA - TENSIONI NEL MAR NERO TRA LONDRA E MOSCA DI FRONTE ALLA PENISOLA UCRAINA INVASA DA PUTIN: I RUSSI AVREBBERO ESPLOSO DEI COLPI DI AVVERTIMENTO CONTRO UNA NAVE BRITANNICA - LONDRA NEGA L'INCIDENTE MA SECONDO LA BBC LA MINACCIA È STATA: "SE NON CAMBIATE ROTTA, SPARIAMO" - IL CACCIATORPEDINIERE DEL REGNO UNITO SI SAREBBE AVVICINATO "PER TESTARE LA DETERMINAZIONE RUSSA SULLA CRIMEA"
FLASH! – ALTRO CHE ACCORDO FATTO: PARE CHE BEPPE GRILLO GIÀ IERI ABBIA DETTO A CONTE DI RISPONDERE ENTRO LA GIORNATA ALLE SUE RICHIESTE. CHE SI POSSONO RIASSUMERE COSÌ: A ME L’ULTIMA PAROLA – PER ORA, L’AVVOCATO DI PADRE PIO (NIENTE) NON HA RISPOSTO ALL’ELEVATO…
PECHINO, ABBIAMO UN PROBLEMA - FEDERICO RAMPINI TWEET: "L'ESTENSIONE PER UN ALTRO ANNO DELLE RESTRIZIONI SUI VIAGGI IN CINA NASCONDE DEI PROBLEMI. LA CAMPAGNA VACCINAZIONI CINESE È IN RITARDO, TUTTORA HA IMMUNIZZATO SOLO IL 16% DELLA POPOLAZIONE, E CI SONO DUBBI SUL LIVELLO DI IMMUNITÀ GARANTITA DAI VACCINI MADE IN CHINA"