FLASH! – È IN CORSO UNA TRATTATIVA SOTTO TRACCIA PER CONVINCERE DONALD TRUMP AD AMMETTERE LA SCONFITTA: CI STANNO LAVORANDO IL GENERO DEL PRESIDENTE USCENTE JARED KUSHNER E IL CAPO STAFF DI JOE BIDEN RON KLAIN

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politica

TRANQUILLI, IL CAIMANO DARÀ UNA MANO – IN POLITICA NON SI DÀ MAI NIENTE PER NULLA, E IL GOVERNO SI ASPETTA QUALCOSA IN CAMBIO DA BERLUSCONI PER L'EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET – PER ESEMPIO, CHE I SUOI TIGÌ NON GETTINO BENZINA SUL FUOCO E, INVECE DI MONTARE LA PROTESTA COME VORREBBE SALVINI, AFFIANCHINO LA RAI NELLO SFORZO DI TENERE UNITO IL PAESE – CASOMAI PROVASSE A FARE IL FURBO, NIENTE PIÙ SCUDO CONTRO VIVENDI E SILVIO SAREBBE ROVINATO. MA NON CI SARÀ BISOGNO DELLE MINACCE, PERCHÉ BERLUSCONI È IMPAZIENTE DI FARSI APPREZZARE…

“IL TEMPO DELLE CHIACCHIERE E’ FINITO. SERVONO I FATTI. ROMA CI AIUTA POCO” - IL SINDACO DI VENEZIA, “BATMAN” BRUGNARO: "LA CITTÀ HA BISOGNO DI POLITICHE VERE DI RILANCIO, NON DI PAGHETTE. VENEZIA HA COSTI ENORMI - LA CENA ALLE 5 DEL MATTINO? HO PROTESTATO CONTRO RESTRIZIONI ILLOGICHE CHE HANNO COLPITO CATEGORIE TARTASSATE. AI RISTORATORI PRIMA È STATO CHIESTO DI ADEGUARSI ALLE NORME ANTI CONTAGIO. UNA VOLTA SOSTENUTI QUESTI COSTI E VISTI DIMEZZATI GLI INCASSI, HANNO DOVUTO CHIUDERE. MI AUGURO CHE…” – E SUL MOSE…