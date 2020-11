TRANQUILLI, IL CAIMANO DARÀ UNA MANO – IN POLITICA NON SI DÀ MAI NIENTE PER NULLA, E IL GOVERNO SI ASPETTA QUALCOSA IN CAMBIO DA BERLUSCONI PER L'EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET – PER ESEMPIO, CHE I SUOI TIGÌ NON GETTINO BENZINA SUL FUOCO E, INVECE DI MONTARE LA PROTESTA COME VORREBBE SALVINI, AFFIANCHINO LA RAI NELLO SFORZO DI TENERE UNITO IL PAESE – CASOMAI PROVASSE A FARE IL FURBO, NIENTE PIÙ SCUDO CONTRO VIVENDI E SILVIO SAREBBE ROVINATO. MA NON CI SARÀ BISOGNO DELLE MINACCE, PERCHÉ BERLUSCONI È IMPAZIENTE DI FARSI APPREZZARE…