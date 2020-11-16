FLASH! – È IN CORSO UNA TRATTATIVA SOTTO TRACCIA PER CONVINCERE DONALD TRUMP AD AMMETTERE LA SCONFITTA: CI STANNO LAVORANDO IL GENERO DEL PRESIDENTE USCENTE JARED KUSHNER E IL CAPO STAFF DI JOE BIDEN RON KLAIN-
TANTO PER PARLER - NON SOLO TV: LA BOLLA TRUMPIANA SI È RIVERSATA SU ''PARLER'', SOCIAL NETWORK SENZA LIMITI CHE VUOLE FARE CONCORRENZA A TWITTER, LO STRUMENTO PREFERITO DEL PRESIDENTE FINCHÉ NON HA INIZIATO A CENSURARE E ''BOLLINARE'' I SUOI CINGUETTII - ANCHE IN ITALIA LEGHISTI E TRUMPIANI DE' NOANTRI SONO CORSI A SCARICARE L'APP, SCHIZZATA IN TESTA ALLA CLASSIFICA DOPO LE ELEZIONI CONTESTATE
TRANQUILLI, IL CAIMANO DARÀ UNA MANO – IN POLITICA NON SI DÀ MAI NIENTE PER NULLA, E IL GOVERNO SI ASPETTA QUALCOSA IN CAMBIO DA BERLUSCONI PER L'EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET – PER ESEMPIO, CHE I SUOI TIGÌ NON GETTINO BENZINA SUL FUOCO E, INVECE DI MONTARE LA PROTESTA COME VORREBBE SALVINI, AFFIANCHINO LA RAI NELLO SFORZO DI TENERE UNITO IL PAESE – CASOMAI PROVASSE A FARE IL FURBO, NIENTE PIÙ SCUDO CONTRO VIVENDI E SILVIO SAREBBE ROVINATO. MA NON CI SARÀ BISOGNO DELLE MINACCE, PERCHÉ BERLUSCONI È IMPAZIENTE DI FARSI APPREZZARE…
MURDOCH HA TRADITO TRUMP? E LUI VUOLE COLPIRLO DOVE FA PIÙ MALE: FREGANDOGLI SPETTATORI, PER DIROTTARLI DA FOX NEWS A NEWSMAX, TV VIA CAVO CON 70 MILIONI DI UTENTI. L’ARREMBAGGIO A NEWSMAX È GUIDATO DA THOMAS HICKS, PIONIERE DEL PRIVATE-EQUITY E SUPPORTER DEL PRESIDENTE. LA SUA SOCIETÀ STA TENTANDO DI RACCOGLIERE ALMENO 200 MILIONI PER CREARE UN NUOVO POLO TV DI DESTRA
“IL TEMPO DELLE CHIACCHIERE E’ FINITO. SERVONO I FATTI. ROMA CI AIUTA POCO” - IL SINDACO DI VENEZIA, “BATMAN” BRUGNARO: "LA CITTÀ HA BISOGNO DI POLITICHE VERE DI RILANCIO, NON DI PAGHETTE. VENEZIA HA COSTI ENORMI - LA CENA ALLE 5 DEL MATTINO? HO PROTESTATO CONTRO RESTRIZIONI ILLOGICHE CHE HANNO COLPITO CATEGORIE TARTASSATE. AI RISTORATORI PRIMA È STATO CHIESTO DI ADEGUARSI ALLE NORME ANTI CONTAGIO. UNA VOLTA SOSTENUTI QUESTI COSTI E VISTI DIMEZZATI GLI INCASSI, HANNO DOVUTO CHIUDERE. MI AUGURO CHE…” – E SUL MOSE…
CONTE DICE MES (PER SALVARE LA POLTRONA) - IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI È DISPERATO E PROVA A METTERE SUL PIATTO LA RESA DEL M5S SUL FONDO SALVA STATI PER RIMANERE AL POTERE - ORMAI ANCHE I GRILLINI SANNO CHE TOCCHERÀ PRENDERE QUEI 37 MILIARDI ANCHE SE LA BASE NON È ENTUSIASTA (EUFEMISMO) – AL NAZARENO C’È RIMASTO SOLO ZINGA A DIFENDERE “GIUSEPPI”. LA SPONDA DER “SAPONETTA” CON BERLUSCONI