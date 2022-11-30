FLASH! – LE ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO SI TERRANNO DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023: LO HA ANNUNCIATO IL PRESIDENTE VICARIO DELLA REGIONE, DANIELE LEODORI. ORA MANCA SOLO UN PICCOLO DETTAGLIO: I CANDIDATI! PER ORA, L’UNICO CHE È SCESO IN PISTA UFFICIALMENTE È ALESSIO D’AMATO, ASSESSORE ALLA SALUTE USCENTE. E IL CENTRODESTRA CHE FA? CI SARÀ UN NUOVO CASO MICHETTI?-
DAGOREPORT – GRANDE STUPORE TRA GLI ADEPTI DI FRANCESCHINI: NEI GIORNI SCORSI “SU-DARIO” HA RIUNITO LA SUA CORRENTE E HA COMUNICATO CHE BISOGNA VOTARE ELLY SCHLEIN. I FRANCESCHINIANI SI SONO SPACCATI IN DUE CON CONTORNO DI PETTEGOLEZZI: IL CAMBIO DI CAVALLO È TUTTA COLPA DEI CONSIGLI DELLA CONSORTE DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA: MICHELA DI BIASE – I NO DI ENZO AMENDOLA E DI “SAD-MAN” ORLANDO E L’INCAZZATURA DEL BONACCIONE BONACCINI CON ENRICO LETTA…
RENZI D’ARABIA – A UN ANNO DAL VOTO, LA CANDIDATURA DI ROMA PER EXPO 2030 LA POSSIAMO RIPORRE NEL CASSETTO DEI SOGNI INFRANTI. LA CITTÀ VINCITRICE SARÀ RIAD, CAPITALE DELL’ARABIA SAUDITA - OLTRE A UN PATRIMONIO PERSONALE DI 550 MILIARDI CASH, MOHAMMED BIN SALMAN SI AVVALE DELL’OPERA DI UN SENATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, TALE RENZI MATTEO, NEL RUOLO DI CONFERENZIERE CHE VA IN GIRO PER IL MONDO A DELUCIDARE IL ‘’RINASCIMENTO ARABO’’ - SIA CHIARO: RENZI NON VIOLA ALCUNA LEGGE FACENDO PARTE DEL BOARD DI UN ENTE FINANZIATO DAL FONDO SOVRANO SAUDITA. TRATTASI SOLO DI UN FATTO DI OPPORTUNITÀ PER UN EX PREMIER, OGGI SENATORE, QUINDI RAPPRESENTANTE APICALE DELLE ISTITUZIONI DEL PAESE - E DI BIN SALMAN, COINVOLTO NEL CASO DELL'UCCISIONE DEL GIORNALISTA SAUDITA KHASHOGGI, SENTITE COSA RISPONDEVA MATTEUCCIO NEL 2021…
COL GREGGIO ALLA GOLA – IL GOVERNO STA STUDIANDO IL MODO PER SALVARE LA RAFFINERIA ISAB DI PRIOLO, DI PROPRIETÀ DELLA RUSSA LUKOIL, CHE RISCHIA LA CHIUSURA PER VIA DELL’EMBARGO EUROPEO AL PETROLIO DI MOSCA, CHE SCATTA IL 5 DICEMBRE - L’IPOTESI È DI INSERIRE LE RAFFINERIE TRA LE INFRASTRUTTURE CRITICHE DI RILEVANZA STRATEGICA NAZIONALE, CON LA POSSIBILITÀ DI PORLE IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA TEMPORANEA...
ABBIAMO SCHERZATO! – IL DECRETO SUI RAVE CAMBIA COMPLETAMENTE: SARÀ APPLICATO SOLO AI RADUNI MUSICALI. PER APPLICARE LA NUOVA NORMA, DOVRÀ ESSERE CONCRETO IL PERICOLO PER LA SALUTE O L’INCOLUMITÀ PUBBLICA: GLI ORGANIZZATORI SONO PUNIBILI CON LA RECLUSIONE FINO A 6 ANNI MA NON POTRANNO ESSERE INTERCETTATI – IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, NORDIO: “UNA LEGGE SCRITTA BENE È DI FACILE APPLICAZIONE. POSSIAMO FARE UNA CERTA AUTOCRITICA, NESSUNO È PERFETTO MA SI PUÒ SEMPRE RIMEDIARE”
I DEMOCRATICI HANNO SCELTO IL SOSTITUTO DI NANCY PELOSI: IL NUOVO LEADER ALLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI USA SARÀ HAKEEM JEFFRIES. SARÀ IL PRIMO AFROAMERICANO A RICOPRIRE IL RUOLO DI CAPOGRUPPO – NEWYORCHESE, 52ANNI, JEFFRIES SI DEFINISCE UN “PROGRESSISTA PRAGMATICO”: È MEMBRO DELL’HOUSE PROGRESSIVE CAUCUS, UN COLLETTIVO DI LEGISLATORI CHE LAVORA PER PORTARE AVANTI UN’AGENDA PIÙ DI SINISTRA…