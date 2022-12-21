FLASH! – ELMETTO E MOSCHETTO, GIORGIA MELONI DECOLLERÀ IL 23 DICEMBRE DESTINAZIONE LA BASE DI ERBIL (NEL KURDISTAN IRACHENO) E QUELLA DI BAGHDAD PER PORTARE GLI AUGURI DI NATALE AL CONTINGENTE ITALIANO CHE CONTA MILLE MILITARI E TRECENTO TRA MEZZI TERRESTRI E AEREI, DOVE IL GENERALE IANNUCCI È AL COMANDO DELLA MISSIONE NATO. AL SUO FIANCO, ANZICHÉ IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO, IL SOLITO FAZZOLARI, SOTTOSEGRETARIO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ORMAI DIVENTATO LA COPERTINA DI LINUS DI GIORGIA…

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politica

REDDITO DI MILITANZA – CHE FANNO GLI EX GRILLINI TROMBATI ALLE ELEZIONI? C’È CHI SI È APERTO UN RISTORANTE, COME MATTEO DALL’ORCO E CHI HA RIPRESO LA VECCHIA PROFESSIONE, COME ALFONSINO BONAFEDE, DETTO “FOFÒ DJ”, CHE HA APERTO UN NUOVO UFFICIO LEGALE A MILANO. LUCIA AZZOLINA FA LA PRESIDE A SIRACUSA, TONINELLI VENDE POLIZZE E BUFFAGNI FA AFFARI CON I FONDI DI INVESTIMENTO – POI CI SONO QUELLI CHE HANNO SCELTO DI RIMANERE “CASTA”: TRA QUESTI, ROBERTO FICO, PAOLETTA TAVERNA E LUIGI DI MAIO, CHE ASPETTA DI SAPERE SE SARÀ IL FUTURO INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO…

DI “MALE” IN PEGGIO – LA SATIRA TAROCCA CONQUISTA LE PAGINE DI “REPUBBLICA” E DEL “CORRIERE DELLA SERA” – IL GIORNALE FONDATO DA SCALFARI PUBBLICA LA BUFALE (TARGATE CIA ANNI '50) SUL PRESIDENTE DELL’ENI FASCISTA, ENRICO MATTEI, CHE SI COMPRA DAL SUO PARTITO, CIOE’ LA DC, LA “PATENTE” DI PARTIGIANO! – VIA SOLFERINO NE SPARA UN’ALTRA ANCORA PIU’ GROSSA E INCREDIBILE: IL QUOTIDIANO COMUNISTA L’”UNITA'” DI PALMIRO TOGLIATTI PENSAVA DI METTERE IN PAGINA UNA FOTO NUDA DELL’AMBASCIATRICE USA BOOTHE LUCE. BOOM! 

“IL PD È STATO PER 15 ANNI NELLE MANI DI UN GRUPPO DIRIGENTE DI MISERABILI” – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, PARTE LANCIA IN RESTA E ATTACCA IL SUO PARTITO PER LO SCANDALO QATARGATE: “È COSTITUITO AL 99% DI PRESUNTUOSI E ALL'1% DI NULLITÀ POLITICHE, SALVO QUALCHE RARA ECCEZIONE. INDIGNA CHE CHI HA GOVERNATO IL PARTITO CONTINUA A DARE LE CARTE, A FARE INTERVISTE, A ASSUMERE INCARICHI, PUR ESSENDO TOTALMENTE AL DI FUORI DELLA SOCIETÀ ITALIANA, ANIME MORTE, SEPPELLIAMOLE"