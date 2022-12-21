FLASH! – ELMETTO E MOSCHETTO, GIORGIA MELONI DECOLLERÀ IL 23 DICEMBRE DESTINAZIONE LA BASE DI ERBIL (NEL KURDISTAN IRACHENO) E QUELLA DI BAGHDAD PER PORTARE GLI AUGURI DI NATALE AL CONTINGENTE ITALIANO CHE CONTA MILLE MILITARI E TRECENTO TRA MEZZI TERRESTRI E AEREI, DOVE IL GENERALE IANNUCCI È AL COMANDO DELLA MISSIONE NATO. AL SUO FIANCO, ANZICHÉ IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO, IL SOLITO FAZZOLARI, SOTTOSEGRETARIO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ORMAI DIVENTATO LA COPERTINA DI LINUS DI GIORGIA…-