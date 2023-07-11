FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “I TABULATI DEL FISCO RIVELANO CHE I TASSISTI DICHIARANO UN REDDITO MEDIO DI 288 EURO A SETTIMANA. COME FACCIANO A SOPRAVVIVERE, NON SI SA. A BOLOGNA PERÒ C’È UNO DI LORO CHE PUBBLICA SFRONTATAMENTE SU TWITTER I SUOI INCASSI: 2885 EURO SOLO NELL’ULTIMA SETTIMANA. È EVIDENTE CHE AVRÀ UN SISTEMA SEGRETO PER PRENDERSI LUI TUTTI I CLIENTI DI ALTRI NOVE COLLEGHI. DEVONO ESSERE QUELLI CHE GLI TAGLIANO LE GOMME, GLI SPUTANO E LO INSULTANO. FOSSI IN LORO, LO DENUNCEREI ALLA FINANZA”-