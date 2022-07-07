FLASH! – BORIS JOHNSON HA ANNUNCIATO LE SUE DIMISSIONI DA PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO: "NON AVREI VOLUTO FARLO, MA È CHIARO CHE DEBBA ESSERCI UN NUOVO LEADER E PREMIER" - "BOJO" LASCERÀ SUBITO COME CAPO DEL PARTITO CONSERVATORE, E RIMARRÀ AD INTERIM FINO A CHE NON SARÀ TROVATO IL NOME DEL SUO SUCCESSORE: LUI SPERA DI RESTARE A DOWNING STREET FINO A OTTOBRE, MA I TORY VOGLIONO FARLO SLOGGIARE SUBITO - IL MESSAGGIO AGLI UCRAINI: "CONTINUEREMO A SOSTENERVI" - IL VIDEO 

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politica

CI MANCAVA SOLO QUELL'ESIBIZIONISTA DI MACRON A FAR INCAZZARE PUTIN – AL PRESIDENTE RUSSO NON È PIACIUTO AFFATTO VEDERE TRASMESSA SENZA FILTRI IN TELEVISIONE LA TELEFONATA CON EMMANUEL MACRON – IL DOCUMENTARIO REALIZZATO E DIFFUSO PROPRIO DALL'ELISEO PER ESALTARE L'IPERATTIVISMO DEL PRESIDENTE FRANCESE HA SCATENATO LE PROTESTE DEL CREMLINO (CHE PARLA DI “BON TON”, VABBE'...) MA ANCHE LE CRITICHE IN FRANCIA – PER “LE MONDE” IL FILMATO “INFRANGE GLI STANDARD DIPLOMATICI RELATIVI AL SEGRETO” – VIDEO

A BRUXELLES È SCATTATO L’ALLARME ROSSO SULL’ITALIA – NEI PALAZZI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE SI PARLA MOLTO DEI RISCHI PER IL NOSTRO PAESE, SE DRAGHI DOVESSE LASCIARE PALAZZO CHIGI IN ANTICIPO: LA NOSTRA CREDIBILITÀ È APPESA A “MARIOPIO”, E DI CONSEGUENZA LO SONO ANCHE I SOLDI DEL RECOVERY FUND-  IL RAGIONAMENTO CHE FANNO GLI “EUROCRATI” È: “COME PENSATE DI AFFRONTARE QUESTO PASSAGGIO COSÌ DELICATO DURANTE UNA CAMPAGNA ELETTORALE? COME PENSATE CHE SI POSSA RISOLVERE POSITIVAMENTE SE FATE A MENO DELLA PERSONA CHE HA RAPPRESENTATO LA GARANZIA DA PRESTARE ALL'UE?”