SONDAGGIO TECNE DIRE SUI LEADER - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUI PARTITI - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUL GOVERNO - 27 APRILE 2024
FLASH – SOGNO O SONDAGGIO? SALVINI FA BENE A ESSERE DISPERATO: SECONDO IL SONDAGGIO DI “TECNÈ-DIRE”, FORZA ITALIA HA ORMAI SUPERATO STABILMENTE LA LEGA. IL PARTITO DI TAJANI È DATO AL 10,2%, QUELLO DEL “CAPITONE”, NONOSTANTE VANNACCI, AL 7,7% - FRATELLI D’ITALIA AL 27,5%, IL PD CRESCE AL 20, IL M5S SCENDE AL 16-
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DAGOREPORT - COME MAI OGNI VOLTA CHE QUALCUNO CERCA DI COMPRARE IL MILAN, SUCCEDE QUALCOSA CHE LO IMPEDISCE? DOPO COMMISSO NEL 2018 E “INVESTCORP” NEL 2022, ORA TOCCA AI SAUDITI DI PIF. IL FONDO AVEVA UN’ESCLUSIVA FINO AL 31 MARZO MA, PROPRIO MENTRE L’OPERAZIONE SI STAVA CHIUDENDO, ECCO CHE I MAGISTRATI DI MILANO SCOVANO DELLE CARTE CHE DIMOSTREREBBERO CHE IL PROPRIETARIO DEL MILAN SAREBBE ANCORA MR LI, E GERRY CARDINALE SAREBBE SOLO UN PRESTANOME…”
VANNACCI, MA LI MORTACCI! - È BUFERA NELLA LEGA PER LE CONTINUE MINCHIATE DEL GENERALE AL CONTRARIO, CHE LA DISPERAZIONE DI SALVINI HA CANDIDATO ALLE EUROPEE. OGGI L’INCURSORE PARACADUTATO È ARRIVATO A PROPORRE LE CLASSI SEPARATI PER I DISABILI (FREGANDOSENE CHE IL MINISTRO DELLA DISABILITÀ È LEGHISTA). UNA PROPOSTA TALMENTE ALLUCINANTE DA FAR SBIANCARE PURE CEI E FDI. MA IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE: I LEGHISTI SONO INFATTI CONVINTI CHE UNA VOLTA ELETTO… - ANCHE QUEL SEMOLINO DI GIANCARLO GIORGETTI PRENDE POSIZIONE: "VANNACCI NON È DELLA LEGA. NON CONDIVIDO LE SUE AFFERMAZIONI"
DAGOREPORT - BUM! QUANDO LA PITONESSA STRIZZAVA I CERVELLI! - SU UN ANTICO NUMERO DEL RINOMATO MENSILE DI ARREDAMENTO "AD", SPICCA UN SERVIZIO NEL QUALE SI LEGGE: "DANIELA E PAOLO SANTANCHÈ […] LEI È UNA PSICHIATRA CHE LAVORA NELLA COMUNICAZIONE, LUI È UN CHIRURGO DELLE DIVE" - PARE CHE PER UN CERTO PERIODO, VANTANDO UN’INESISTENTE LAUREA IN PSICOLOGIA, DANIELONA ABBIA RICEVUTO, NELLO STESSO STUDIO MILANESE DELL’ALLORA ANCORA MARITO PAOLO SANTANCHE’, PAZIENTI CHE NON ACCETTAVANO IL PROPRIO ASPETTO - SAREBBE ANCHE L’UNICO PERIODO IN CUI LA PITONESSA AVREBBE USATO IL PROPRIO COGNOME CON TANTO DI TARGA SULLA PORTA, ''DOTTORESSA GARNERO, PSICOLOGA''...
FLASH! - DA BUONE FONTI DI PIAZZA AFFARI, APPRENDIAMO CHE, CESTINATA L'IPOTESI DI FRANCESCO PROFUMO, I GRANDI BANCHIERI ITALIANI HANNO DECISO DI RICONFERMARE IL MITOLOGICO ANTONIO PATUELLI ALLA PRESIDENZA DI ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) - A GIUGNO SCADRA' IL SUO MANDATO CHE RICOPRE DAL 2013 - DALL'ACCORDO MESSINA-ORCEL, A RIMETTERCI LE PENNE SARA' PROBABILMENTE GIOVANNI SABATINI, DIRETTORE GENERALI DI ABI...
DAGOREPORT - CHE ROTTURA DI GAZA PER JOE BIDEN: LE UNIVERSITÀ AMERICANE SONO UNA POLVERIERA CON I FILO-PALESTINESI E LE LORO AGGRESSIONI ANTISEMITE. NETANYAHU NON LO ASCOLTA E LA GRANDE STAMPA USA, IN MANO AGLI EBREI, LO INCALZA PER RISOLVERE LA CRISI – ERDOGAN FLIRTA CON HAMAS E I PAESI ARABI (SAUDITI ED EMIRATI IN PRIMIS) NON HANNO FRETTA DI ARRIVARE ALLA PACE: SOGNANO IL RITORNO DI TRUMP E NON VOGLIONO CONCEDERE UN VANTAGGIO ELETTORALE A QUEL “ROMPICOJONI” DI BIDEN…