FLASH – SOGNO O SONDAGGIO? SALVINI FA BENE A ESSERE DISPERATO: SECONDO IL SONDAGGIO DI “TECNÈ-DIRE”, FORZA ITALIA HA ORMAI SUPERATO STABILMENTE LA LEGA. IL PARTITO DI TAJANI È DATO AL 10,2%, QUELLO DEL “CAPITONE”, NONOSTANTE VANNACCI, AL 7,7% - FRATELLI D’ITALIA AL 27,5%, IL PD CRESCE AL 20, IL M5S SCENDE AL 16

-

Condividi questo articolo


SONDAGGIO TECNE DIRE SUI LEADER - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUI LEADER - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUI PARTITI - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUI PARTITI - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUL GOVERNO - 27 APRILE 2024 SONDAGGIO TECNE DIRE SUL GOVERNO - 27 APRILE 2024

 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

VANNACCI, MA LI MORTACCI! - È BUFERA NELLA LEGA PER LE CONTINUE MINCHIATE DEL GENERALE AL CONTRARIO, CHE LA DISPERAZIONE DI SALVINI HA CANDIDATO ALLE EUROPEE. OGGI L’INCURSORE PARACADUTATO È ARRIVATO A PROPORRE LE CLASSI SEPARATI PER I DISABILI (FREGANDOSENE CHE IL MINISTRO DELLA DISABILITÀ È LEGHISTA). UNA PROPOSTA TALMENTE ALLUCINANTE DA FAR SBIANCARE PURE CEI E FDI. MA IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE: I LEGHISTI SONO INFATTI CONVINTI CHE UNA VOLTA ELETTO… - ANCHE QUEL SEMOLINO DI GIANCARLO GIORGETTI PRENDE POSIZIONE: "VANNACCI NON È DELLA LEGA. NON CONDIVIDO LE SUE AFFERMAZIONI"

DAGOREPORT - BUM! QUANDO LA PITONESSA STRIZZAVA I CERVELLI! - SU UN ANTICO NUMERO DEL RINOMATO MENSILE DI ARREDAMENTO "AD", SPICCA UN SERVIZIO NEL QUALE SI LEGGE: "DANIELA E PAOLO SANTANCHÈ […] LEI È UNA PSICHIATRA CHE LAVORA NELLA COMUNICAZIONE, LUI È UN CHIRURGO DELLE DIVE" - PARE CHE PER UN CERTO PERIODO, VANTANDO UN’INESISTENTE LAUREA IN PSICOLOGIA, DANIELONA ABBIA RICEVUTO, NELLO STESSO STUDIO MILANESE DELL’ALLORA ANCORA MARITO PAOLO SANTANCHE’, PAZIENTI CHE NON ACCETTAVANO IL PROPRIO ASPETTO - SAREBBE ANCHE L’UNICO PERIODO IN CUI LA PITONESSA AVREBBE USATO IL PROPRIO COGNOME CON TANTO DI TARGA SULLA PORTA, ''DOTTORESSA GARNERO, PSICOLOGA''...