FLASH! – VOGLIAMO FARE A CHI CE L'HA PIÙ GROSSO? IL MITRA, S'INTENDE: PERCHÉ QUELLO DI MATTEO SALVINI È NULLA SE CONFRONTATO CON QUELLO DEL PRESIDENTE FRANCESE MACRON. VEDERE PER CREDERE...-
L’UNICA COSA CHE CONTA È IL PORTAFOGLIO – SALVINI E DI MAIO CONTINUANO A BATTIBECCARE E ANCORA VOLANO ALTO NEI SONDAGGI, MA IL TEMPO DELL’INCANTAMENTO DI MASSA PUÒ FINIRE IN UN LAMPO, BASTA CHE GLI ITALIANI SI ACCORGANO DI AVERE LE TASCHE VUOTE – LA CRESCITA ALLO 0,1% E L’AUMENTO INEVITABILE DELL’IVA: QUANDO ARRIVERÀ LA MANOVRA SARANNO DOLORI PER TUTTI. E CHI CI METTERÀ LA FACCIA?
ECCO PERCHE' IL ''GOVERNO DEL CAMBIAMENTO'' NON E' CADUTO IERI, NE' CADRA' DOPO LE EUROPEE - E' BASTATO IL NO SECCO DI MATTARELLA AL VOTO ANTICIPATO E, IN CASO DI CRISI, L'ARRIVO DI UN GOVERNO TECNICO PER FARE LA DURISSIMA FINANZIARIA D'AUTUNNO: SI VOTA NEI PRIMI MESI DEL 2020 - ZINGARETTI RASSEGNATO, PER L'ALTERNATIVA PD-M5S NON CI SONO I NUMERI IN PARLAMENTO: LA MINORANZA DI RENZI GIREREBBE I TACCHI
VOLEVI SOLO SOLDI, SOLDI – TRA I PARLAMENTARI GRILLINI SERPEGGIA UNA FRONDA STUFA DI FORAGGIARE CASALEGGIO E ROUSSEAU: PER FINANZIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE SARÀ CHIESTO UN OBOLO DI DUEMILA EURO, COME GIÀ FATTO PER “ITALIA 5 STELLE” – MA TRA BONIFICI PER LE RESTITUZIONI E “DONAZIONI” MENSILI, IN MOLTI ORA PENSANO DI DISOBBEDIRE
DI MAIO IN PEGGIO - ANCHE LA FESTA DELLA LIBERAZIONE DIVENTA MOTIVO DI SCAZZO TRA LUIGINO E SALVINI - IL VICEPREMIER GRILLINO SOTTOLINEA IL ‘MENEFREGHISMO’ DEL LEADER LEGHISTA CHE NON VIENE CITATO NEANCHE PER NOME: "NEGA IL 25 APRILE" – LA REPLICA: “VADO A CORLEONE, LA LIBERAZIONE CHE ORA SERVE AL PAESE È QUELLA DALLA MAFIA”
“I CORTEI PER IL 25 APRILE SONO UNA SCENEGGIATA” – VITTORIO FELTRI: “SMETTIAMOLA DI FINGERCI MIGLIORI DI QUANTO SIAMO. SE NON FOSSERO INTERVENUTI GLI ANGLOAMERICANI SAREMMO ANCORA QUI IRRIGIDITI NEL SALUTO ROMANO. CHI CONTESTA LA PRESENTE TESI SBAGLIA PER IGNORANZA O CIECA ADESIONE AL PENSIERO UNICO” – “COMMEMORARE LA LIBERAZIONE QUASI FOSSE UNA NOSTRANA PAGINA EROICA È UN' AUTENTICA MISTIFICAZIONE. UN' ALTRA FESTA CHE CI HA FRANTUMATO LE SCATOLE È QUELLA DEI LAVORATORI”