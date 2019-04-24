FLASH! – VOGLIAMO FARE A CHI CE L'HA PIÙ GROSSO? IL MITRA, S'INTENDE: PERCHÉ QUELLO DI MATTEO SALVINI È NULLA SE CONFRONTATO CON QUELLO DEL PRESIDENTE FRANCESE MACRON. VEDERE PER CREDERE...

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“I CORTEI PER IL 25 APRILE SONO UNA SCENEGGIATA” – VITTORIO FELTRI: “SMETTIAMOLA DI FINGERCI MIGLIORI DI QUANTO SIAMO. SE NON FOSSERO INTERVENUTI GLI ANGLOAMERICANI SAREMMO ANCORA QUI IRRIGIDITI NEL SALUTO ROMANO. CHI CONTESTA LA PRESENTE TESI SBAGLIA PER IGNORANZA O CIECA ADESIONE AL PENSIERO UNICO” – “COMMEMORARE LA LIBERAZIONE QUASI FOSSE UNA NOSTRANA PAGINA EROICA È UN' AUTENTICA MISTIFICAZIONE. UN' ALTRA FESTA CHE CI HA FRANTUMATO LE SCATOLE È QUELLA DEI LAVORATORI”