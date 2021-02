11 feb 2021 17:13

FLASH - LE POCHE IDEE, MA CONFUSE, DELLA SENATRICE GRILLINA DANIELA DONNO - IL 3 FEBBRAIO PONTIFICAVA: "LO DICO SENZA TANTI GIRI DI PAROLE: IO NON VOTERO' IL GOVERNO TECNICO DI DRAGHI". OGGI S'ACCUCCIA: "IL PAESE NON PUÒ PIÙ ASPETTARE, HA BISOGNO DI UN GOVERNO, SUBITO! VOTERO' CONVINTAMENTE SÌ PER UN GOVERNO RESPONSABILE. E NON PERCHÈ TENGA ALLA POLTRONA..."