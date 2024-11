18 nov 2024 19:04

FLASH! SU "X" IL LEGHISTA BORGHI ROSICA PER LA VITTORIA DI DE PASCALE, CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA IN EMILIA ROMAGNA: "E’ GIÀ SPARITA LA BASSA AFFLUENZA. SI SENTE DISTINTAMENTE PREPARARE LA FANFARA" – LA DEPUTATA DI FORZA ITALIA RITA DALLA CHIESA METTE IL CARICO: “ALLA PROSSIMA ALLUVIONE SE LO RICORDERANNO” (E VIENE SUBISSATA DI CRITICHE) - LEI POI SPIEGA: "HO SOFFERTO MOLTISSIMO PER L'EMILIA. PERCHE' VOTARE PER CHI NON L'HA PROTETTA?"