RENZI JET matteo renzi carlo calenda by leoni MATTEO RENZI
FLASH! RENZI, CHI L’HA VISTO? – IL "BULLO DI RIGNANO" CHE AVEVA CIANCIATO SU LA QUALUNQUE PRIMA DEL VOTO SI E’ DATO ALLA MACCHIA. E’ VOLATO A TOKYO AL FUNERALE DELL’EX PREMIER GIAPPONESE SHINZO ABE. MA IL SUSHI PIU’ AMARO E’ QUELLO CHE HA DOVUTO INGOIARE QUANDO SONO ARRIVATI I RISULTATI DELLE ELEZIONI CHE INCHIODANO AL 7,7 IL TERZO POL(L)O-
TRA GLI SCONFITTI CONTE È QUELLO CHE HA VINTO DI PIÙ – L’AVVOCATO DEL POPOLO HA PUNTATO TUTTE LE SUE FICHES SUL REDDITO DI CITTADINANZA E SULLA DIFESA DEL SUPERBONUS E ORA PASSA ALL'INCASSO – PER DUE MESI HA FATTO TUTTO DA SOLO, SENZA IL SUPPORTO DEI BEPPE-MAO, BATTENDO IL SUD PIAZZA DOPO PIAZZA. E ORA SI PRENDE IL MOVIMENTO CHE ORMAI NON È PIÙ GRILLINO MA CONTIANO ...
GIORGIA, SCHERZA COI FANTI E LASCIA STARE I SANTI – NEL DISCORSO NOTTURNO DOPO I RISULTATI ELETTORALI GIORGIA MELONI HA PRONUNCIATO UNA FRASE ATTRIBUITA A SAN FRANCESCO: “TU COMINCIA A FARE QUELLO CHE È NECESSARIO, POI QUELLO CHE È POSSIBILE. ALLA FINE TI SCOPRIRAI A FARE L'IMPOSSIBILE” – MOLTO BELLA, MA IL SANTO NON L'HA MAI PRONUNCIATA. PAROLA DELLO STORICO FRANCESCANO FRA’ ANDREA VAONA – VIDEO
MENO MALE CHE CI SONO I GRILLINI A PORTARE IN PARLAMENTO UMANITÀ VARIA – IL M5S HA SBANCATO IN CAMPANIA IN 11 COLLEGI UNINOMINALI, IN MOLTI DEI QUALI SONO STATI PIAZZATI AMICI DI ROBERTO FICO – OLTRE ALL'EX GENERALE E MINISTRO COSTA, CHE HA DEFENESTRATO LUIGINO DI MAIO, SONO STATI ELETTI IL VIDEOMAKER CAROTENUTO CHE HA LAVORATO A “UN POSTO AL SOLE”, L'ATTORE E REGISTA (PER MANCANZA DI COPIONI) AMATO E L'ODONTOIATRA ESPERTO DI MALATTIE RARE MAZZELLA. E POI L'AVVOCATESSA...
E POI SI CHIEDONO PERCHÈ GIORGIA MELONI STRAVINCE - DOPO IL RISULTATO ELETTORALE LA CANTANTE FRANCESCA MICHIELIN SPARA IL SUO TWEET SCOMPOSTO: "OGGI INIZIA LA RESISTENZA. BUONGIORNO A TUTT*" - MA RESISTENZA A COSA? AL VOTO ESPRESSO DAGLI ITALIANI? E CHI DOVREBBE FARE "RESISTENZA", LA CONDUTTRICE DI X-FACTORI? - CON QUESTI SINISTRATI, SEMPRE A EVOCARE IL PERICOLO FASCISMO, LA DESTRA PUO' DORMIRE TRANQUILLA...