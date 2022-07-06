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QUANTO DURERÀ LA TREGUA ARMATA DI CONTE? – IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA SUL DL AIUTI: I GRILLINI ERANO CONTRARI. L’INCONTRO TRA PEPPINIELLO E “MARIOPIO” AVRÀ APPIANATO LE DIVERGENZE? IL DOCUMENTO CONSEGNATO DAL LEADER (PER MANCANZA DI LEADERSHIP) DEL M5S, È UNA MEGA LISTA DELLA SPESA: CHIEDE LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO, CASHBACK FISCALE, SUPERBONUS E SALARIO MINIMO – PALAZZO CHIGI: “DRAGHI HA ASCOLTATO CON ATTENZIONE, MOLTI TEMI SONO IN CONTINUITÀ CON L’AZIONE DEL GOVERNO”. GIÀ: MOLTI, MA NON TUTTI…

UE DEI COLTELLI E DEI VELENI – ALESSANDRO CHIOCCHETTI, CAPO DI GABINETTO DELLA PRESIDENTE METSOLA, POTREBBE DIVENTARE IL PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO, RUOLO CHIAVE PERCHÉ DIRIGE L'INTERA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'UE – PER AFFOSSARE IL SUO NOME È PARTITA LA MACCHINA DEL FANGO, CON UN ARTICOLO DI POLITICO.EU CHE HA RICODATO COME CHIOCCHETTI "È STATO IN PRECEDENZA ASSISTENTE DI MARCELLO DELL'UTRI, IL POLITICO ITALIANO E LUOGOTENENTE DI SILVIO BERLUSCONI CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE PER LEGAMI CON LA MAFIA SICILIANA" – L'ATTACCO E L'INSINUAZIONE DANNO LA MISURA DELLA POSTA IN GIOCO…