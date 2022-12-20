FLASH! - PER LA SERIE ''FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO'': COME MAI IL MINISTRO-COGNATO, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, HA RIFIUTATO LA SCORTA AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PREFERISCE GIRARE CON AUTISTA PERSONALE? AH, SAPERLO...-
FLASH! - PER LA SERIE ''FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO'': COME MAI IL MINISTRO-COGNATO, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, HA RIFIUTATO LA SCORTA AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PREFERISCE GIRARE CON AUTISTA PERSONALE? AH, SAPERLO...-
IL CARROCCIO AL CARTOCCIO! SALVINI SFANCULA BOSSI DOPO L'INCONTRO DEL SENATUR CON FONTANA: A QUALE TITOLO BOSSI, PARLAMENTARE ELETTO DELLA LEGA, VA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE A OFFRIRE IL SOSTEGNO DI UN GRUPPO DI PERSONE CHE DALLA LEGA SONO USCITE PRIMA ANCORA DI ESSERE ESPULSE? - UMBERTONE: "SALVINI NON MI PARLA? È UN BAMBINO, NON SI COMPORTA DA UOMO" – SE ENTRO DOMENICA NON CI SARÀ IL VIA LIBERA DA PARTE DI FONTANA ALL'INGRESSO DEL COMITATO NORD (LA LISTA ANTI-SALVINI DI BOSSI) NELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA A QUEL PUNTO UMBERTONE E COMPAGNI POTREBBERO VIRARE, COME DAGO-RIVELATO, SU LETIZIA MORATTI…
LA MELONI SI E’ INCARTATA SULLA MANOVRA: RISCHIO ESERCIZIO PROVVISORIO? – BLITZ DI BERLUSCONI: SPUNTA LO SCUDO PENALE PER GLI EVASORI TOTALI - PD E M5S ANNUNCIANO LE BARRICATE – LETTA: “MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. 20 DICEMBRE SERA E TUTTO PER ARIA. IL GOVERNO SI FERMI. ALTRIMENTI PORTERA' L’ITALIA ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO. E SARÀ SOLO COLPA SUA” - FONTI DEL GOVERNO: LO SCUDO PENALE PER I REATI TRIBUTARI E' STATO TOLTO!
DAGOREPORT! - PERCHÉ GIUSEPPE CONTE HA TENTATO, IN TUTTI I MODI, DI DARE UNA PROMOZIONE ALL’AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI MARCO MANCINI NEL CORSO DEI SUOI DUE GOVERNI? - LO 007 CON UN PASSATO PIENO DI OMBRE (DAL CASO ABU OMAR A QUELLO DEI DOSSIER ILLEGALI) QUALI ARGOMENTI AVEVA PER SPINGERE CONTE E VECCHIONE A DARGLI LA VICEDIREZIONE DELL’AISE PRIMA E LA VICEDIREZIONE DEL DIS DOPO? - LO 007 HA PROVATO A SALVARE IL CONTE-BIS, INCONTRANDO RENZI, E ANCHE LA SUA CARRIERA, VISTO CHE DIPENDEVA DALLE DECISIONI DELL'AVVOCATO DEL POPOLO? - CONTE, CHE ALL'EPOCA ERA PREMIER E AUTORITA' DELEGATA AI SERVIZI, QUANDO HA SAPUTO DELL’INCONTRO TRA RENZI E MANCINI? MAGARI E' STATO VECCHIONE A INFORMARE CONTE ALL'INDOMANI DELL'INCONTRO MANCINI-RENZI, RIFERENDOGLI DEL FALLIMENTO DELL'INIZIATIVA SALVA-GOVERNO...
GLI AMERICANI NON USANO L’INTELLIGENCE – PER LA CIA DI MAIO È ANCORA VICEPREMIER DELL’ITALIA! NELLA SEZIONE “WORLD FACTBOOK” DEL SITO DELL’AGENZIA DI INTELLIGENCE AMERICANA, LUIGINO FIGURA ANCORA NEL RUOLO CHE AVEVA NEL PRIMO GOVERNO CONTE (CADUTO NELL’AGOSTO DEL 2019). SE USANO LA STESSA ATTENZIONE PER DARE LA CACCIA AI TERRORISTI, SIAMO A POSTO! È SOLO UNO SVARIONE OPPURE È UN “WISHFUL THINKING” DI WASHINGTON, VISTA LA SVOLTA TURBO-ATLANTISTA DELL’EX CAPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE?