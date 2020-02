FORA DAI BALL - LA VENDETTA DI TRUMP: RIMOSSI DAL LORO INCARICO ALEXANDER VINDMAN E GORDON SONDLAND, DUE DEI TESTIMONI CHIAVE NEL PROCEDIMENTO DI IMPEACHMENT - IL PRIMO ERA ALLA CASA BIANCA, DOVE SEDEVA NEL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA SICUREZZA. IL SECONDO ERA AMBASCIATORE USA PRESSO LA UE…

Alexander Vindman e Gordon Sondland, due dei testimoni chiave alla Camera nel procedimento di impeachment, sono stati rimossi dal loro incarico, il primo alla Casa Bianca, dove sedeva nel consiglio nazionale per la sicurezza. Il secondo come ambasciatore Usa presso la Ue. Cacciato anche il fratello gemello di Vindman, Yevgeny, consulente legale alla Casa Bianca.

"Gli è stato chiesto di lasciare per aver detto la verità", ha detto il legale di Vindman. Le voci su un siluramento di Vindman da parte del presidente Donald Trump erano nell'aria da tempo.

LICENZIATO ANCHE AMBASCIATORE SONDLAND

Donald Trump ha silurato anche l'ambasciatore Usa presso la Ue Gordon Sondland, poche ore dopo la cacciata di Alex Vindman. Sondland, come Vindman, è stato uno dei testimoni chiave nell'inchiesta della Camera che ha portato all'impeachment del presidente. Ad annunciare il benservito lui stesso.

"Sono stato informato oggi del fatto che il presidente intende richiamarmi con effetto immediato come ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea", ha dichiarato Sondland in una nota. Sia Sondland e sia Vindman avevano sfidato l'ordine di Trump a non testimoniare alla Camera nell'ambito dell'inchiesta sull'impeachment.