IN FORZA ITALIA SI SONO ROTTI LE PALLE DI MARTA FASCINA E DELLE SUE CONTINUE ASSENZE DA MONTECITORIO - MOLTI PARLAMENTARI FANNO PRESSIONI SU TAJANI E BARELLI AFFINCHE’ LE VENGA TOLTO LO “SCUDO” CHE LE PERMETTE DI NON SUBIRE DECURTAZIONI ALLA BUSTA PAGA IN CASO DI ASSENZE - LA “MOGLIE MORGANATICA” DI SILVIO BERLUSCONI NON SI È PRESENTATA NEANCHE AL CONGRESSO DI FORZA ITALIA EPPURE CONTINUA A INFLUENZARE LE SCELTE: HA PIAZZATO IL FIDATO STEFANO BENIGNI IN UNO DEI 4 POSTI DA VICE-SEGRETARIO…

MARTA FASCINA

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

Marta Fascina, chi l’ha vista? Al congresso di Forza Italia l’ultima quasi moglie di Silvio Berlusconi non si è presentata. Desaparecida. E dire che l’aveva pure annunciato. O almeno sillabato - «Al congresso ci sarà? Sì», aveva risposto muovendo la testa - durante l’ultima apparizione alla Camera dei deputati, era il 6 febbraio […] Anche Antonio Tajani, alla vigilia dell’assise azzurra, aveva fatto capire che la “vedova” di Berlusconi avrebbe potuto presenziare ai lavori congressuali […]

BERLUSCONI MARTA FASCINA TULLIO FERRANTE

Invece niente. Il neosegretario azzurro non l’ha mai citata […] Ma intorno al vicepremier e ministro degli Esteri, soprattutto nel gruppo di Montecitorio, un po’ di insofferenza comincia a montare. […] L’assenza è stata la classica goccia che fa traboccare i veleni. […] diversi deputati, nei corridoi del PalaCongressi dell’Eur, l’altro ieri, registrato il forfait, facevano capire che un segnale alla iper-assenteista andrebbe dato. Ed ecco quale sarebbe la prima mossa: «Togliamole la giustificazione!». Come a scuola.

marta fascina torna in parlamento dopo la morte di berlusconi 8

La mossa va spiegata: ogni gruppo parlamentare della Camera ha a disposizione un pacchetto di giustificazioni per le assenze. FI ne ha 2. Ognuna delle quali serve a permettere al deputato che marca visita di non subire una decurtazione in busta paga: 206 euro a seduta, circa 1.200-1.600 euro al mese, a seconda delle convocazioni. Spiccioli, si dirà, per chi come Fascina è destinatario di un’eredità da 100 milioni di euro (e una prima tranche è già stata liquidata).

marta fascina torna in parlamento dopo la morte di berlusconi 5

Eppure, da quando Berlusconi è scomparso, Fascina è sempre stata coperta da questo scudo. Spesso a danno dei colleghi, che ci hanno dovuto rinunciare anche se impegnati altrove nei collegi. Ecco, nelle truppe di Montecitorio in diversi vorrebbero rompere lo schema.

Via la “giustifica”, è il messaggio già recapitato al capogruppo Paolo Barelli, fedelissimo di Tajani. L’altra mossa […] riguarda l’incarico che Fascina ha ottenuto alla Camera: segretaria della Commissione Difesa. Potrebbe finire in discussione tra un anno, a metà legislatura, quando tutti i vertici degli organismi parlamentari saranno azzerati e rivotati.

marta fascina torna in parlamento dopo la morte di berlusconi 1

Se tira questa aria dentro FI […] è anche perché Fascina pur non presentandosi mai, né in Aula né al partito, chiede e riesce a contare ancora. Eccome. Al congresso, è riuscita a imporre il fidato Stefano Benigni in uno dei 4 posti da vice-segretario.

A danno di Renato Schifani […] Anche se Benigni rischia qualcosa: l’unico delegato che ha votato contro, Alberto Ancarani, sta valutando di «fare ricorso ai probiviri», per violazione dello Statuto. Ma era solo l’ultima mano, in cui Fascina ha piazzato le sue carte. Nelle trattative sul governo, aveva spuntato due posti da sottosegretario per l’ex compagno di scuola, Tullio Ferrante, ai Trasporti, e Matteo Perego, alla Difesa. E non si sarebbe del tutto rassegnata all’idea di far promuovere anche l’amica farmacista (e deputata) Gloria Saccani Jotti a sottosegretaria all’Università: il posto è da assegnare. Con o senza giustificazione.

MARTA FASCINA TULLIO FERRANTE 3 MARTA FASCINA TULLIO FERRANTE 3 STEFANO BENIGNI SILVIO BERLUSCONI