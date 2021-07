GHIGLIA ALLA GRIGLIA – UNO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEL GARANTE DELLA PRIVACY, AGOSTINO GHIGLIA, GIÀ DEPUTATO DI ALLEANZA NAZIONALE, SUI SOCIAL CONTINUA A FAR CAMPAGNA ELETTORALE PER FRATELLI D’ITALIA A TORINO. E’ NORMALE CHE UN SOGGETTO PASSATO ALLE AUTHORITY INDIPENDENTI CONTINUI A FARE POLITICA?

Dal profilo Facebook di Agostino Ghiglia

agostino ghiglia

Care e Cari, da quando lo scorso luglio, il Senato mi ha eletto fra i 4 Garanti Nazionali della Privacy su indicazione di Giorgia Meloni , ho dovuto lasciare la Politica “attiva” e militante…Dopo 40 anni! Con moltissime e moltissimi ci conosciamo di persona e con tante e tanti abbiamo trascorso anni di splendide battaglie civili e sociali e difficili anni di resilienza in cui la nostra Parte aveva percentuali da prefisso.

Non posso scendere in campo alle Comunali di Torino al fianco di #paolodamilano ma vorrei che mi deste una mano a portare in Comune e nei Quartieri le mie Amiche e Amici più Cari. Chi mi vuole dare una mano A TORINO ( e indirettamente) il voto mi può contattare in privato o mettere un like per essere ricontattato. Vi aspetto in tanti…tantissimi sarebbe meglio. Un abbraccio. Ago

agostino ghiglia