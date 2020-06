IN GINOCCHIO DA TE - IN AMERICA SCENDONO IN STRADA, PROTESTANO, NOIALTRI COMPATTAMENTE PARTECIPIAMO CON GLI STATUS DI TWITTER E INSTAGRAM, E LO FACCIAMO NON PERCHÉ SIA UTILE ALLA CAUSA DELL'ANTIRAZZISMO (NON LO È) MA PERCHÉ SAPPIAMO CHE CORRE OBBLIGO D'ESPORSI, CHI NON S' ESPONE È COMPLICE (I POVERI FERRAGNEZ SONO STATI MASSACRATI). ECCO ALLORA CHE ARRIVA LA MERLINO BARBARIZZATA…

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Italiani, popolo di eroici contenutisti. Non c' è mobilitazione social che ci perdiamo, non manchiamo mai un #jesuis, un #metoo, uno sciopero di foto profilo (qualche anno fa, usava l' Aventino delle donne, e se eri femmina venivi raggiunta da decine di messaggi di sconosciute molto accese che ti dicevano che per far capire ai maschi quanto contasse il tuo contributo, dovevi sparire per un giorno da Facebook - e non vi dico cosa ci si sentiva rispondere, noi krumire).

Copiosa e compatta è stata anche l' adesione all' oscuramento della profile pic e/o pubblicazione di foto nera su sfondo nero, insomma tutta nera, in ottemperanza all' agitazione internazionale del #blacklivesmatter, dopo che il 25 maggio George Floyd è stato ammazzato dalla polizia.

MYRTA MERLINO INGINOCCHIATA

In America scendono in strada, protestano, noialtri compattamente partecipiamo con uno statino, e lo facciamo non perché sia utile alla causa dell' antirazzismo (non lo è) ma perché sappiamo che corre obbligo d' esporsi, chi non s' espone è complice (i poveri Ferragnez sono stati massacrati per non essersi espressi sul caso e Meghan Markle, che è in caduta di consensi ma quando vuole il suo lavoro di attrice influencer lo sa fare, s' è affrettata a filmarsi mentre spiegava che la cosa peggiore da fare è non dire niente).

Myrta Merlino, conduttrice de L' Aria che tira, s' è inginocchiata in trasmissione, mentre lo schermo alle sue spalle s' oscurava e lasciava leggere soltanto #blacklivesmatters, con un' aria solenne da sacerdotessa della gravità. Notevole, anche se non quanto la recita dell' Eterno riposo di Barbara D' Urso - certe vette restano imbattibili, ed è giusto così, trattandosi di sacro.

La reazione della bolla degli intelligenti è stata di gran chiacchiericcio e celia, la stessa che segue ogni impresa di Barbara, anche se più contenuta, ché siamo pur sempre su La 7, rispettabile in sé, o così era alcuni anni fa, quando si vantava d' essere la casa delle libertà di tutti gli orfani di servizio pubblico qualificato, sobrio, variegato, altamente formativo, e una serie di altre ambiziose qualità che il pubblico apprezzerebbe, se solo chi gli si presenta davanti avesse la pazienza di studiare, per impossessarsene.

Voi a casa non fatelo, per cortesia, non inginocchiatevi per un hashtag (non inginocchiatevi per niente).

george floyd 41 negozi saccheggiati a seattle myrta merlino