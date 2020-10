LA APPENDINO SI GARANTISCE LA BUONUSCITA - LA SINDACA NON SI RICANDIDA MA SI PIAZZA PER 5 ANNI AL VERTICE DEL COMITATO PER LE ATP FINALS, LA KERMESSE CHE RIUNISCE I MIGLIORI OTTO TENNISTI E TENNISTE DEL MONDO, IN PROGRAMMA DAL 2021 AL 2025 A TORINO - È PREVISTO CHE I COMPONENTI RESTINO IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL COMITATO. FINO ALLA FINE DELL’EVENTO E PROBABILMENTE ANCHE OLTRE. BASTI PENSARE CHE L’AGENZIA TORINO 2006 È ANCORA VIVA, DI PROROGA IN PROROGA, A 14 ANNI DALLA FINE DELLE OLIMPIADI