GIORGIA, MA ALLORA LO FAI APPOSTA! – INVECE CHE ALLISCIARSI I GIORNALISTI, PRONTI SEMPRE A FARLE LE PULCI, LA MELONI INSISTE NEL MALTRATTARLI! OGGI, A POMPEI, DOPO AVERLI TENUTI CHIUSI NEL TRENO FRECCIAROSSA DA ROMA, LI HA LASCIATI AL SOLE PER UN’ORA, IN UNA ZONA TRANSENNATA – OVVIAMENTE QUELLI SI SONO INCAZZATI. UNA GIORNALISTA LOCALE HA ADDIRITTURA MINACCIATO DI RIVOLGERSI ALLE FORZE DELL’ORDINE – VIDEO: “SE FATE UN PO’ DI SILENZIO, AIUTA”

giorgia meloni con i giornalisti a pompei 1

(LaPresse) - E' andata avanti per circa un'ora la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Pompei. I rappresentanti del Governo hanno visitato anche la Casa delle Nozze d'Argento accompagnati dal direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel.

I cronisti non hanno potuto accedere al sito hanno dovuto aspettare la premier in una zona transennata, al sole, per circa un'ora, da mezzogiorno all'una. Non sono mancate le proteste e il via vai con le bottiglie d'acqua e grandi ombrelli bianchi parasole per evitare che qualcuno si sentisse male. Una giornalista locale si è rivolta al ministro Sangiuliano minacciando di rivolgersi all'ordine. La premier si è poi fermata per rispondere ad alcune domande.

samantha vox meme by emiliano carli per il giornalone la stampa inaugurazione frecciarossa roma pompei luigi ferraris giorgia meloni gennaro sangiuliano luigi corradi GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO CON GAETANO MANFREDI E VINCENZO DE LUCA A POMPEI - INAUGURAZIONE FRECCIAROSSA DA ROMA gennaro sangiuliano, luigi ferraris e giorgia meloni inaugurazione frecciarossa roma pompei gennaro sangiuliano, luigi ferraris e giorgia meloni inaugurazione frecciarossa roma pompei giorgia meloni con i giornalisti a pompei 3