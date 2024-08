GIORGIA MANGERÀ IL PANETTONE, MA ARRIVERÀ AD ADDENTARE LA COLOMBA PASQUALE? – MARCELLO SORGI: “PER MELONI COMINCIA UNA STAGIONE DIFFICILE. NÉ TAJANI NÉ SALVINI HANNO INTENZIONE DI PORRE FINE AL FUOCO D'ARTIFICIO PRATICATO PER TUTTA L'ESTATE NEI CONFRONTI DELLA PREMIER, CHE VOLONTARIAMENTE O NO VI HA AGGIUNTO L'IMPLOSIONE DEL SUO PARTITO FAMILIARE. IMMAGINARE CHE SU QUESTO CLIMA POSSA SCENDERE IL SERENO È UN'ILLUSIONE” - "TAJANI E SALVINI NON SI RAMMARICANO CHE LE CONSEGUENZE DI UN CERTO TASSO DI LOGORAMENTO RIGUARDINO SOPRATTUTTO LA PREMIER…”

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

[…] Domani o al più tardi venerdì dovrebbe essere convocato il consiglio dei ministri della ripresa politica e praticamente tutti si aspettano l'indicazione del ministro degli Affari Europei Fitto come commissario. Ma che questo segni l'inizio di una schiarita sarà tutto da vedere.

Né Tajani né Salvini infatti hanno intenzione di porre fine al fuoco d'artificio praticato per tutta l'estate nei confronti della premier, che volontariamente o no vi ha aggiunto l'implosione del suo partito familiare:

le voci, finora rivelatesi prive di fondamento, sull'avviso di garanzia per la sorella Arianna; l'annuncio, sempre della stessa sorella, della separazione dal marito ministro Lollobrigida, una posizione da «separati in casa», dato che tutti, compreso l'ex-compagno della premier Giambruno, hanno trascorso insieme le vacanze in Puglia.

Immaginare che su questo clima di tensioni di vario genere possa scendere il sereno è un'illusione. E non perché il governo rischi la crisi. Tutt'altro: sono proprio gli alleati di Meloni per primi a escluderla. Ma proprio Tajani e Salvini non si rammaricano che le conseguenze di un certo tasso di logoramento riguardino soprattutto la premier.

Di qui l'insistenza del leader di Forza Italia sullo ius scholae […]. E parallelamente il posizionamento del Capitano leghista sulla prossima legge di stabilità, con la richiesta di riduzioni impossibili dell'età di pensionamento.

Inoltre per gli alleati non è pacifica, non tanto la partenza di Fitto per Bruxelles; ma la redistribuzione delle sue deleghe all'interno del governo, che la premier vorrebbe lasciare all'interno della cerchia stretta dei suoi collaboratori. Alla scadenza dei due anni insomma, per Meloni comincia una stagione più difficile.

