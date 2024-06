Meloni, 'un onore presiedere il G7, è stato, un successo'

giorgia meloni conferenza stampa finale g7 borgo egnazia 13

(ANSA) - "Non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l'Italia nel suo complesso un onore presiedere il G7, si è trattato senza timore di smentita di un successo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa conclusiva del vertice a Borgo Egnazia.

Meloni, 'G7 compatto, abbiamo preso impegni concreti'

(ANSA) - "La dichiarazione finale è un documento ampio e significativo con molti impegni davanti alle sfide globali, impegni concreti che riguardano questioni dirimenti per il nostro futuro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7, sottolineando la "compattezza" del vertice e ringraziando "tutti i miei colleghi", nominandoli per nome uno a uno.

giorgia meloni conferenza stampa finale g7 borgo egnazia 2

Meloni, 'non ringrazierò mai abbastanza il Papa per il G7'

(ANSA) - "Abbiamo vissuto ieri una giornata straordinaria con la presenza del Santo Padre, non lo ringrazierò mai abbastanza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a conclusione del G7, parlando di un "punto di vista preziosissimo" e di un "messaggio straordinario" da parte di papa Francesco.

Meloni, dal G7 un sostegno rafforzato all'Ucraina

(ANSA) - "Il G7 ribadisce l'impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole basato sul diritto, messo a repentaglio con la guerra di aggressione russa". Anche se c'era chi pensava il contrario, "intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo scelto di rafforzare le nostre linee di azione con un impegno a 360 gradi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 di Borgo Egnazia, ricordando "l'accordo non scontato" sui profitti degli asset russi, "da definire dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane".

giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 4

Meloni, 'il sostegno del G7 ha impedito l'Ucraina fosse invasa'

(ANSA) - "Se oggi si apre in Svizzera la conferenza per la pace cui partecipa anche l'Italia, è perché noi G7 con il nostro sostegno deciso e compatto in questi due anni abbiamo consentito che l'Ucraina non fosse invasa. Vale la pensa ricordarlo sempre": lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7.

Meloni, 'orgogliosa di aver dimostrato il G7 non è una fortezza'

giorgia meloni e papa francesco al g7 5

(ANSA) - "Credo che fosse un segnale molto importante da dare: il G7 non vuole essere una fortezza chiusa, non si deve difendere da qualcosa o qualcuno ma" dà un sistema di lavori che "vuole offrirsi al mondo per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme. Era importante per smontare quella narrazione che vorrebbe l'occidente contro il resto del mondo, questo approccio è stato confermato durante la presidenza italiana e sono orgogliosa" di avere offerto "un racconto completamente" diverso. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7 sottolineando che la delegazione degli ospiti outreach è stata "la più nutrita".

IL G7 DI GIORGIA MELONI VIGNETTA BY ALTAN

Meloni,'su trafficanti come Falcone- Borsellino,seguire i soldi'

JOE BIDEN E GIORGIA MELONI - BILATERALE AL G7 DI BORGO EGNAZIA

(ANSA) - Sulla lotta al traffico di essere umani "abbiamo portato un modello tutto italiano che nasce da due grandi italiani come Falcone e Borsellino e che ci dice di seguire i soldi: follow the money": lo ha detto la premier Giorgia Meloni a conclusione del G7 affermando che tale approccio "può fare la differenza".

Meloni, 'dialogo con la Cina ma si competa ad armi pari'

(ANSA) - "Al G7 abbiamo voluto mantenere alte le questioni dell'Indo-pacifico e della sicurezza economica", anche "per dare un messaggio alla Cina: siamo aperti al dialogo ma le nostre imprese devono essere in grado di competere ad armi pari", in un libero mercato basato sulle regole. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 di Borgo Egnazia.

Meloni,'IA al servizio dell'uomo,marchio G7 per imprese etiche'

ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia

(ANSA) - "L'intelligenza artificiale è una delle sfide più complesse e più impattanti: il nostro obiettivo è garantire che questa tecnologia rimanga in ogni caso controllata dall'uomo e mantenga l'uomo come suo fine", un tema su cui "il Santo padre ha dato il suo contributo" anche sul concetto di "algoretica", l'etica degli algoritmi. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7 sottolineando che "siamo riusciti a far adottare un'iniziativa nelle conclusioni di un marchio alle imprese che adottano un certo comportamento per essere riconoscibili dai cittadini e dai consumatori”.

Meloni, su global tax ora tocca agli Stati, l'Italia c'è

giorgia meloni conferenza stampa finale g7 borgo egnazia 1

(ANSA) - "In ambito G7 abbiamo concordato un forte impegno politico in favore di un sistema di tassazione internazionale più giusto e stabile, la famosa global minimum tax, un tema a cui tengo particolarmente. Ieri abbiamo ascoltato il segretario dell'Ocse spiegarci che è pronta per essere firmata sul piano tecnico. Il G7 e l'Ocse hanno lavorato in parallelo", ora tocca agli Stati e "la volontà dell'Italia c'è e mi auguro sia fatto al più presto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7.

Meloni, 'sull'aborto polemica totalmente artefatta'

giorgia meloni e rishi sunak

(ANSA) - - "Solitamente accade che nei documenti ufficiali le cose acquisite non vengano ripetute pari pari. Nella dichiarazione di Hiroshima il riferimento" all'aborto "era chiaro. Credo che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta, la polemica non è esistita nelle nostre discussioni perché si questo non c'era motivo di litigare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in chiusura di G7.

"Solitamente accade che nei documenti finali non venga ripetuto quanto già acquisito, rendendoli inutilmente ripetitivi", ha spiegato la premier riferendosi al richiamo di quanto concordato nel G7 di Hiroshima sul tema dell'aborto. "Capisco perchè queste polemiche nascano ma non c'è stata nessuna polemica" all'interno del G7 in Puglia sul tema, ha aggiungo Meloni, ribadendo la sua posizione sulla legge 194: "Non sarà modificata ma solo applicata perché non c'è bisogno di modifiche".

macron meloni g7

Meloni, tob job? L'Europa non ignori il messaggio del voto

(ANSA) - Nella riunione di lunedì a Bruxelles sui tob job "vedremo" e "faremo le nostre valutazioni. La proposta spetta al Ppe, quando arriverà nel suo complesso noi faremo le nostre valutazioni. Quello che interessa a me è che all'Italia sia riconsociuto il ruolo che le spetta in termini di competenze nella formazione della commissione e che l'Europa comprenda il messaggio che è ventuo dalle elezioni europee". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7

giorgia meloni conferenza stampa finale g7 borgo egnazia 3

Ue: Meloni,all'Italia sia riconosciuto ruolo che le spetta

(ANSA) - Sui vertici europei "i primi due temi che interessano me e sulla base dei quali farò le mie valutazioni come governo italiano e con gli alleati è che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l'Europa comprenda il messaggio arrivato dai cittadini europei". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7.

rishi sunak giorgia meloni g7 borgo egnazia

Meloni,grave maggioranza cada in provocazioni,aumenteranno

(ANSA) - "Trovo molto grave che ci siano esponenti della maggioranza che cadono nelle provocazioni, prevedo che aumenteranno". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7, interpellata sulle risse in Parlamento dei giorni scorsi, sottolineando che "neanche questo è riuscito a rovinare l'ottima riuscita di questo vertice".

Meloni, 'chi dileggia governo non rispetta le istituzioni' +

giorgia meloni conferenza stampa finale g7 borgo egnazia 7

(ANSA) - "Penso che i cittadini si debbano interrogare su quale sia l'amore per la nostra nazione di esponenti politici che cercano di provocare per ottenere un risultato dileggiando e occupando banchi del governo: per tutti quelli che sono bravi a darci lezioni sul rispetto delle istituzioni, forse se si parte dal rispetto per la propria nazione si arriva anche al rispetto delle istituzioni, che non ho visto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7.

Meloni, 'Israele non ha iniziato la guerra, ora lavorare a pace'

giorgia meloni e papa francesco al g7 3

(ANSA) - "Credo che dobbiamo ricordare chi ha iniziato tutto questo e non è stato Israele, ma qualcuno che ha ucciso civili, donne e bambini. Adesso dobbiamo lavorare per la pace, che vuol dire dialogare, riconoscere il diritto di Israele a essere sicuro, a vivere in pace, e il diritto dei palestinesi ad aver un proprio Stato in cui vivere in modo pacifico. È l'unico modo per affrontare questo problema, il nostro lavoro è dialogare con tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7, rispondendo a una domanda se l'Italia avesse intenzione di bloccare la vendita di armi a Israele. "Sembra che Israele sia caduto in una trappola, in una trappola di Hamas che aveva l'obiettivo di isolarlo e sembra che stia funzionando. Noi lavoriamo alla sua sicurezza, è quello che sta facendo l'Italia", ha aggiunto.

Meloni, 'G7 grande responsabilità ma Italia ha tracciato rotta'

GIORGIA MELONI POSTA LA FOTO CON JAVIER MILEI

(ANSA) -- "Sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto, del successo di questo vertice. L'Italia è stata al centro del mondo, con gli occhi del mondo puntati su di noi. E' stata una grande responsabilità ma sono orgogliosa di come la nazione sia riuscita a stupire e a tracciare la rotta" Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7.

Meloni, 'Lgbt? Nessun passo indietro sui diritti' +

(ANSA) - - "Nel governo in questi due anni non ci sono stati passi indietro rispetto a questioni come il diritto all'aborto o sui diritti Lgbt, la realtà è diversa da un racconto che vedo animato da diversi presunti osservatori, le cui aspettative sono state deluse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 di Borgo Egnazia, aggiungendo che allo stesso modo "non c'è stato nessun passo indietro" sugli Lgbt al G7.

GIORGIA MELONI - VIDEOSELFIE CON NARENDRA MODI

Meloni,G7 chiede tregua olimpica all'unanimità per de-escalation

(ANSA) - "La tregua olimpica (nel documento finale del G7) è stata una richiesta francese, una buona richiesta, è stata inserita all'unanimità", ha spiegato la premier Giorgia Meloni, augurandosi che possa costituire un elemento di de-escalation, pur riconoscendo che la sua applicazione dipende da molti fattori.

