26 mag 2024 14:48

GIORGIA NON VUOLE FARE LA FINE DI MATTEONZO – MELONI È PRONTA ALLA RETROMARCIA: IL REFERENDUM CONFERMATIVO SUL PREMIERATO POTREBBE TENERSI NON PRIMA DI TRE ANNI, INSIEME ALLE POLITICHE NEL 2027 – DA PALAZZO CHIGI LA VENDONO COME LA “SVOLTA COMUNICATIVA”: USARE L’EFFETTO TRAINO DELLE ELEZIONI PER FAR PASSARE LA RIFORMA. IN REALTA’ “IO SO’ GIORGIA” HA CAPITO CHE RISCHIA DI FINIRE “INFILZATA” COME ACCADDE A RENZI. E LA SUA PRIORITA’ È ARRIVARE SANA E SALVA A FINE LEGISLATURA…