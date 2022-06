GIRAMENTO DI MELONI – LA “DUCETTA” TIRA DRITTO SULLA CANDIDATURA DI MUSUMECI ALLA REGIONE SICILIA, NONOSTANTE L’OPPOSIZIONE DI LEGA E FORZA ITALIA: “CONFIDO CHE NON SI DOVRÀ ANDARE DA SOLI. NON CAPISCO I TENTENNAMENTI, HO CHIESTO SE CI SONO ALTERNATIVE E NESSUNO LE HA” – “MIO MALGRADO HO ACCETTATO DI ATTENDERE LA FINE DELLE AMMINISTRATIVE, MA NON OLTRE…”

1 - MELONI,DA SOLI IN SICILIA CON MUSUMECI?CONFIDO NON SARÀ COSÌ

(ANSA) - "Questo è il dibattito che si aprirà se fosse necessario aprirlo, io confido che non si dovrà andare da soli". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha risposto alla domanda dei cronisti, a Palermo, se il suo partito è disposto a correre da solo con Nello Musumeci alle regionali se gli altri partiti del centrodestra non dovessero appoggiare il governatore uscente.

Meloni ha aggiunto: "Io non capisco perché ci siano questi tentennamenti, ho chiesto apertamente se ci fossero delle alternative e nessuno le ha".

"A me non è chiaro, sono convinta che alla fine tutti confermeranno la candidatura di Musumeci - ha aggiunto - ma a maggior ragione non comprendo perché si stia perdendo tempo in una campagna elettorale che è importante per confermare il buon governo di Nello e perché è l'ultima elezione prima delle politiche".

"Credo che Musumeci debba rimanere il candidato del centrodestra, non c'è una ragione per non confermarlo - ha concluso - Ha lavorato bene".

2 - MELONI,MUSUMECI? HO ACCETTATO ASPETTARE VOTO, NON OLTRE

(ANSA) - "Ho accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò oltre". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda dei cronisti, a Palermo, sulle difficoltà del centrodestra a trovare l'intesa sula ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana.

3 - GOVERNO: MELONI, QUESTO QUELLO DEI 'MIGLIORI', HO DEI DUBBI

(ANSA) - "Governo dei migliori, ma se questi sono i migliori mi resta qualche dubbio. Ci dicono che FdI non ha classe dirigente. Noi... Abbiamo affrontato pandemia con Speranza, la guerra in Ucraina con Di Maio e il crollo del ponte di Genova con Toninelli... E parlano di noi... Noi con questi non governiamo" .Lo ha detto Giorgia Meloni a un'iniziativa elettorale per le amministrative a Palermo a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla.

4 - MELONI, MUSUMECI? NO A PROBLEMI POLITICI, PICCOLO CABOTAGGIO

(ANSA) - "Non è chiaro quale sia il problema, quando mancano motivi politici si ha l'impressione che i problemi possano essere di altra natura, di simpatia o antipatia, di piccolo cabotaggio.

Ma non è quello che m'interessa, io non credo che oggi ci sia un candidato migliore di Musumeci per quello che ho visto in questi 5 anni e per quello che hanno visto i siciliani. Non comprendo le ragioni, ma confido che si supereranno". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo ai cronisti che le hanno chiesto perché nonostante l'incontro avuto con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini il centrodestra non ha ancora trovato l'intesa sulla ricandidatura in Sicilia di Nello Musumeci.

