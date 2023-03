LA GIUNTA ROCCA SI È APPENA INSEDIATA E GIÀ CI SONO LE PRIME GRANE – LA PRIMA È LEGATA AL MOVIMENTO PRO-LIFE: L’ASSESSORE ALLA FAMIGLIA, LA LEGHISTA SIMONA BALDASSARRE, HA SCRITTO UN LIBRO CONTRO L’UTERO IN AFFITTO E SI È SCAGLIATA IN PASSATO CONTRO LA LOBBY ARCOBALENO. LA COLLEGA LUISA REGIMENTI, CHE HA LE DELEGHE ALLA SICUREZZA, È PASSATA A FORZA ITALIA E HA RINNEGATO LE STESSE TEORIE – IL RUOLO DEI RAMPELLIANI E I POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE SULLA SANITÀ (ROCCA È CONSIDERATO TROPPO VICINO AGLI ANGELUCCI)

«Da Bruxelles stanno cercando di allungare la loro mano ideologica sui paesi dell’Unione. In cambio di una manciata di voti di qualche gruppo radical- chic e delle lobby arcobaleno, sono disposti a calpestare il diritto di pensare che ogni bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà».

Queste le posizioni espresse in Europa dall’assessora regionale leghista Simona Renata Baldassarre, a cui sono state assegnate proprio le deleghe alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, e servizio civile. […] Ma a quanto pare il fronte Pro Life a cui è vicinissima l’esponente del Carroccio potrebbe creare problemi all’interno della stessa giunta e allo stesso presidente Francesco Rocca.

Dopo aver condiviso la stessa linea, l’eurodeputata Luisa Regimenti è passata a Bruxelles dalla Lega a Forza Italia ed ora si ritrova seduta accanto alla Baldassarre, con le deleghe al personale, polizia locale, enti locali e sicurezza urbana. Appena eletta in Ue, la Regimenti, un medico legale, definì l’utero in affitto una « pratica spregevole » […] . Poi cambiò posizione e venne criticata dallo stesso movimento Pro Life a cui invece è sempre rimasta vicina la Baldassarre […].

Le due assessore non sembrano però l’unico possibile problema per Rocca […]. Già in campagna elettorale diversi sono stati i dubbi sul futuro della sanità nel Lazio, delega che ha mantenuto il presidente, considerando l’attività che lo stesso ha svolto fino a quattro mesi fa nella fondazione degli Angelucci, ras della sanità privata nel Lazio.

Il rischio di qualche conflitto d’interessi, però, si vocifera possa riguardare anche Giancarlo Righini. Quest’ultimo, oltre ad essere Mr. Preferenze, è anche l’uomo che da assessore comunale nella sua Velletri venne arrestato in un’inchiesta per tangenti legate ad appalti pubblici, condannato in primo grado a quattro anni di reclusione e poi prosciolto per intervenuta prescrizione. Abbastanza per creare qualche malumore nella stessa destra, considerando che è il nuovo e potente assessore al bilancio.

[…] Infine c’è un aspetto più strettamente politico ed è quello delle correnti interne a Fratelli d’Italia di cui la leader Giorgia Meloni non vuole neppure sentir parlare. In piena campagna elettorale, davanti a un’iniziativa elettorale ritenuta a vantaggio dei rampelliani, la stessa Meloni ha commissariato il partito a Roma.

Ecco però che ben due assessorati sono stati ottenuti dai rampelliani, quella che è ritenuta l’unica corrente. E a Fabrizio Ghera ed Elena Palazzo, entrambi «gabbiani», sono andate le deleghe ai rifiuti e all’ambiente. Qualcosa che sembra più di un caso considerando che in FdI l’unico veramente contrario al termovalorizzatore voluto a Roma dal sindaco Roberto Gualtieri è Fabio Rampelli. […]

